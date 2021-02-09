Sefirin Kızı 39. bölüm full izleme linki! Sefirin Kızı son bölüm tek parça full izle! Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıktı. Büyük beğeni toplayan Sefirin Kızı oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. İşte, Sefirin Kızı son bölüm tek parça full izleme linki ve Sefirin Kızı 39. bölüm full izleme linki! Sefirin Kızı 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sadakatsiz kadrosu ve konusu ile büyük beğeni topluyor. Son bölümün ardından izleyiciler, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linkini araştırmaya başladı. İşte, Sadakatsiz son bölüm tek parça full izleme linki ve Sadakatsiz 16.bölüm full izleme linki!

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ!

Sancar ve Mavi birlikte daldıkları uykudan başka başka sabahlara uyanırlar. Sancar'ın kafa karışıklığı artarken, Mavi'nin tavrıyla aralarındaki gerilim de tırmanacaktır.

Halise ve Yahya'nın bebek konusundaki kararsızlığı, onları Dudu'nun hiç memnun olmayacağı bir yola sevk eder. Baba olmayı her şeyden çok isteyen Yahya, aklındaki şüpheyi silmeden devam edemeyeceğini fark eder. Elvan ise bebek haberinin konakta yarattığı etkiyle kendine bir düzen kurma yolunda ilk kararlı adımını atacaktır.

Melek'in kulübeye gitme isteğine Sancar artık kayıtsız kalamaz ve neden gidemeyeceklerini açıklamak zorunda kalır. Ancak Melek'in kulübede bir misafir oluşuna verdiği beklenmedik tepkiyle Melek'i Mavi ile tanıştırmak artık kaçınılmaz olmuştur.

Derdini de gizemini de gözlerinde taşıyan Mavi'nin yolu konağın başka bir üyesiyle daha kesişir. Artık sadece Sancar'ın değil konak halkının da bir numaralı merak konusu haline gelir.

Sancar, Nare adını ilk kez duyan Mavi'nin farklı bir yüzüyle tanışır. İkilinin karşılıklı inadı onları yepyeni bir serüvenin eşiğine bırakacaktır.