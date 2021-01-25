Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 36. bölümde neler olacak?
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Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 36. bölümde neler olacak?

25.01.2021 17:38 | Son Güncelleme: 25.01.2021 17:41
Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı izle! Star TV Sefirin Kızı 36. bölümde neler olacak?

Star TV ekranlarında yer alan Sefirin Kızı 36. Son bölümle ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölüme ilişkin detayları merak edenler Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sefirin Kızı 36. bölüm full izle

Star TV ekranlarında Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Sefirin Kızı 36. Bölümü ile seyircisiyle buluştu. Neslihan Atagül ile Engin Akyürek'in başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde zorlu bir aşk hikayesi konu edinilmektedir. Nare ve Sancar arasındaki aşkın çıkmaz yollara girmesi ve tam muradına erecekken yaşadıkları talihsiz olay onları yerle bir etmiştir.Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Sefirin Kızı 36. bölüm full izle

SEFİRİN KIZI 37. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Sefirin Kızı 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu dizinin hayranları tarafından sıklıkla sorulmaktadır. Sefirin Kızı 37. Bölüm Tanıtımı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığı takdirde haberler.com olarak sizlerle paylaşmaya özen göstereceğiz. Sefirin Kızı Yeni Bölüm 25 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 20.00 da Star TV ekranlarında sevenleriyle buluşacaktır.

SEFİRİN KIZI 36. BÖLÜM ÖZETİ

Sefirin Kızı 36. Bölümde, Sancar'ın cezaevinden çıkarak özgürlüğüne kavuşması onun hayatının düzene girmesine vesile olacaktır. Sancar, kötü günlerin artık geçtiğini düşünse de Nare'nin ondan uzaklaşmasıyla kendini başka sorunların içerisinde bulacaktır. Kendinden saklanan gerçekleri birer birer ortaya çıkarmak için çaba sarf eden Sancar, artan bası nedeniyle en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sancar, Nare'nin Gediz ile evlendiğini öğrendikten sonra başından vurulmuşa döner. Aldığı evlilik haberleri onun dengesini tamamen şaşırtacaktır. Sancar, ne kadar özgürlüğüne kavuştuğunu düşünse de içerisinde bir esir hayatı yaşamaktadır. Hem kendi, hem sevdiği, hem de hayatı için bir karar aşamasında olan Sancar, acaba ne karar alacak?

SEFİRİN KIZI 36. BÖLÜM FULL İZLE

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Star TV'de ekrana gelmeye başlayan Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Neslihan Atagül Doğulu ile Engin Akyürek bulunuyor. Dizinin kadrosunda; Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat, Hivda Zizan Alp, Özlem Çakar Yalçınkaya, Erhan Alpay, Erdal Küçükkömürcü, Gonca Cilasun, Tülin Yazkan, Esra Kızıldoğan, Cemre Öktem, Edip Tepeli, Beren Gençalp.

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