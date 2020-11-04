Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 26. bölümde neler oldu? Sefirin Kızı son bölüm full izle!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitledi. Peki, Sefirin Kızı hangi gün, saat kaçta? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı izle!

NGM ve O3 Medya ortak yapımı, ilk bölümü 16 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmeliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Sedef Nehir Erdem'in birlikte kaleme aldıkları Türk yapımı dram dizisi Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 26. bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

26. bölümü ile ekrana gelecek Sefirin Kızı, Star TV ekranlarında her Pazartesi saat 20:00'da ekranlarında yayınlanacak. Sefirin Kızı son bölümde neler oldu?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Pazartesi akşamları yayınlanan Sefirin Kızı 26. bölüm ile ekrana gelecek. 2 Kasım Pazartesi günü Sefirin Kızı fragmanı yayınlandı.

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Melek sevinç içinde konağa koşar. Annesiyle beraber babasına dönmüşlerdir. Artık aile olmaları için bir engel kalmamıştır. Ama babasını hiçbir yerde bulamaz. Çünkü dağ gibi babası, bir dağın dibinde yatmaktadır. Hem Melek hem destan yetim mi kaldı? Alacakuş artık köksüz mü? Nare, efesinin kızına ve annesine ne diyecek? Kahraman'ı vurup Akın'ı uçurumdan atan Sancar ölecek mi, yoksa yaşayıp katil mi olacak?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp