Sefirin Kızı 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 22. bölüm ve fragmanı izle! Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne?

STAR TV ekranlarında başlayan Sefirin Kızı dizisi izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu le dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Sefirin Kızı dizisi oyuncuları kimler? Sefirin Kızı konusu ne merak edildi. Sefirin Kızı 22. bölüm izle! Sefirin Kızı 23. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni dizi Sefirin Kızı STAR TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Nare, kızı Melek'in velayetini alıp memleketten gitmeye karar verir. Sancar'ın baba olmaya hazırlandığı bu memlekette, artık ne Nare ne Melek için yer yoktur. Sefirin Kızı 22. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 21. bölüm kesintisiz izle!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı 23. bölüm henüz yayınlanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz'in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir.Bu plan, Sancar'la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz'in yoluna taş koyar. Sancar'a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe, öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar'dan ve konak halkından saklamaya çalışır. Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe'nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.

Elvan, Nare'den Yahya'nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare'nin evinde kalan Yahya'dan özür dilemeye gider. Ama aynı saatlerde Yahya'nın bir konuğu vardır; Dudu!

Sancar, Kahraman'a ve Akın'a adım adım yaklaşırken, bir yandan velayet davasında Melek'in velayetini kazanmak için oynayacağı oyunu kurar. Kahraman ise, konaktan gizlice aldığı bilgilerle Yahya ile Sancar'ın gerçekten düşman olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tüm bunlar olurken, iki sevdalı arasındaki tansiyon her geçen gün artar. Bir yandan velayet savaşı, bir yandan günden güne artan kıskançlıkları, hem Sancar'a hem Nare'ye kendilerinden hiç ama hiç beklemedikleri şeyler yaptıracaktır!

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SEFİRİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek/ Sancar Efeoğlu

Neslihan Atagül/Nare Çelebi

Uraz Kaygılaroğlu/ Gediz Işıklı

Erdal Küçükkömürcü/ Güven Çelebi

Doğukan Polat/ Yahya Efeoğlu

Hivda Zizan/ Alp Elvan Efeoğlu

Özlem Çakar Yalçınkaya/Refika Işıklı

Erhan Alpay/Akın Vardalı

Gonca Cilasun/ Halise Efeoğlu

Tülin Yazkan/Menekşe Efeoğlu

Esra Kızıldoğan/ Müge Işıklı

Cemre Öktem/ Zehra Efeoğlu

Edip Tepeli/ Kavruk Ömer

Beren Gençalp Melek/Efeoğlu Çelebi

İlayda Ildır/Dudu

Furkan Aksoy/ Lokman

Bülent Şakrak/ Kahraman

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.