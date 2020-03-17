Sefirin Kızı 13. bölüm izle! Sefirin Kızı 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle!
Sefirin Kızı 13. bölümde Sancar'ın "Nare" deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. İzleyicilerin ekrana kilitlendiği bölüm sonrası Sefirin Kızı 14.bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle! Sefirin Kızı 13. bölüm izle!
Sefirin Kızı 13. Bölümü Pazartesi akşamı ekrana geldi. Sancar'ın "Nare" deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar'ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. Devamında yaşananalar ise nefesleri kesti. Sefirin Kızı 13. bölüm izle! Sefirin Kızı 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle!
SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sancar'ın "Nare" deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar'ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar'ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.
Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın'ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın'ı aramaya başlar. Akın ise, Müge'nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.
Menekşe, Kavruk'un söz merasiminde Nare ve Gediz'e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz'in de kalemini kıracak mıdır?
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek
Nare: Neslihan Atagül Doğulu
Gediz: Uraz Kaygılaroğlu
Yahya: Doğukan Polat
Elvan: Hivda Zizan Alp
Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya
Akın: Erhan Alpay
Güven: Erdal Küçükkömürcü
Halise: Gonca Cilasun
Menekşe: Tülin Yazkan
Müge: Esra Kızıldoğan
Zehra: Cemre Öktem
Kavruk Ömer: Edip Tepeli
Melek: Beren Gençalp