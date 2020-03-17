Sefirin Kızı 13. bölüm izle! Sefirin Kızı 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle! Sefirin Kızı 13. bölümde Sancar'ın "Nare" deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. İzleyicilerin ekrana kilitlendiği bölüm sonrası Sefirin Kızı 14.bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle! Sefirin Kızı 13. bölüm izle!

Sefirin Kızı 13. Bölümü Pazartesi akşamı ekrana geldi. Sancar'ın "Nare" deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar'ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. Devamında yaşananalar ise nefesleri kesti. Sefirin Kızı 13. bölüm izle! Sefirin Kızı 14.bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı son bölüm full tek parça izle!

SEFİRİN KIZI 13. BÖLÜM İZLE

SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI



SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar'ın "Nare" deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar'ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar'ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.

Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın'ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın'ı aramaya başlar. Akın ise, Müge'nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.

Menekşe, Kavruk'un söz merasiminde Nare ve Gediz'e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz'in de kalemini kıracak mıdır?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Sancar Efeoğlu: Engin Akyürek

Nare: Neslihan Atagül Doğulu

Gediz: Uraz Kaygılaroğlu

Yahya: Doğukan Polat

Elvan: Hivda Zizan Alp

Refika: Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın: Erhan Alpay

Güven: Erdal Küçükkömürcü

Halise: Gonca Cilasun

Menekşe: Tülin Yazkan

Müge: Esra Kızıldoğan

Zehra: Cemre Öktem

Kavruk Ömer: Edip Tepeli

Melek: Beren Gençalp