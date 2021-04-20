Seferin Kızı 49. bölüm fragmanı izle! STAR TV Seferin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı 48. bölüm izle

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SEFERİN KIZI 48. BÖLÜM FULL İZLE!

Seferin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında 48. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 48. bölümün ardından şimdi de Seferin Kızı 49. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seferin Kızı 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seferin Kızı 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Seferin Kızı 49. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEFERİN KIZI 49. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

SEFERİN KIZI 49. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, kocaman bir aile olacak olmanın mutluluğunu yaşar. Mavi ve Melek için Mavi'nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise'nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur.

Sedat ve Güven, Halise'nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir. Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır.

Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır. Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya'nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi'nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır. Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar'ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.

SEFERİN KIZI 48. BÖLÜM İZLE

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SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.