Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı izle! STAR TV Seferin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı 45. bölüm izle

Seferin Kızı 46. Bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı dizisinin 45. bölümü ardından Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı da yayınlandı. STAR TV'de yayınlanan Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı son bölüm özeti! Seferin Kızı yeni bölümde neler olacak? STAR TV Seferin Kızı yeni bölüm fragmanı izle! Seferin Kızı 45. bölüm izle

Seferin Kızı 45. bölüm full izle! Seferin Kızı 45. bölüm tamamı izle! STAR TV ekranların sevilen dizisi Seferin Kızı 45. bölüm seyret! Seferin Kızı 45. bölüm tek parça izle! Seferin Kızı 45. bölüm tamamı izle! Seferin Kızı 46. son bölüm fragmanı izle.

SEFERİN KIZI 45. bölüm FULL İZLE!

Seferin Kızı dizisi STAR TV ekranlarında 45. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 45. bölümün ardından şimdi de Seferin Kızı 46. bölüm için araştırmalarına başladılar. Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Seferin Kızı 46. bölüm fragmanı yayınlandı. Seferin Kızı 46. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

SEFERİN KIZI 46. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SEFERİN KIZI 46. BÖLÜM ÖZETİ

Sancar, Sedat'ın korkunç planıyla bir anda kendini kaçak durumda bulur. Ona en büyük gücü veren ise Mavi'nin onun masumiyetine koşulsuz inanmasıdır. Mavi ise bir yandan Melek'in bu durumdan etkilenmesini önlemeye çalışırken bir yandan da gerçekleri ortaya çıkarmak için elinden geleni yapar.

Hastaneye kaldırılan Sedat, Güven'in planından habersiz hayat mücadelesi vermektedir. Güven durumu lehine çevirmek ve her şeyi kontrol altına almak için gözünü karartır. Sancar'ı bulmak için yaptıkları da başka canların yanmasına neden olacaktır.

Elvan, Yahya'nın tepkisiyle kendi hayatına dair yaptığı tercihleri daha çok sahiplenir. Sonrasında yaşayacağı büyük yüzleşmeyle de omuzlarından geçmişin yükünü atar. Bu sırada Bora'nın aklına ektiği bir şüphe ise onu başka bir telaşa düşürecektir.

Sancar için bütün umutlar tükenirken Mavi, Sancar'ın kurtuluşu için her şeyden vazgeçmeye hazırdır. Hem Sancar hem de Mavi, içine düştükleri cendere yüzünden kendi yok oluşlarına neden olacak kararların eşiğine geleceklerdir.

SEFERİN KIZI 45. BÖLÜM İZLE

Seferin Kızı 45. bölüm izlemek için tıklayınız!

SEFİRİN KIZI KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.