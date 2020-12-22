Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
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Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu

22.12.2020 08:16 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:20
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde kasım ayında hasadına başlanan mandalinalar, kentte 4 gün boyunca süren sağanak sırasında zarar gördü.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde kasım ayında hasadına başlanan mandalinalar, kentte 4 gün boyunca süren sağanak sırasında zarar gördü. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer, ilçedeki mandalina bahçelerindeki meyvelerin yüzde 50- 60'ının kararıp, çürüdüğünü söyledi.

Seferihisar ilçesinde en çok yetiştirilen ürün olan mandalinaların hasadı, bu yıl kasım ayında başladı. Verimden memnun olan çiftçi, İzmir'de 13- 16 Aralık tarihleri arasında aralıklarla yağan sağanak nedeniyle zarara uğradı. Yoğun yağıştan etkilenen mandalinaların üzerinde lekeler oluştu ve çürüme başladı. 16 bin dekar alanda mandalina üretimi yapan Seferihisarlı üreticiler, mağdur oldu. Seferihisar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Sayarer, 74 bin ton rekoltenin beklendiği ilçede mandalinaların yüzde 50- 60 oranında zarar gördüğünü söyledi. Mandalina bahçelerinde çalışan mevsimlik işçiler, topladıkları mandalinaların lekeli olanlarını ayırıp, ayrı kasalara dolduruyor. Lekelenen mandalinaların piyasa değeri kalmadığını söyleyen Sayarer, "Hava şartları her yıl kolumuzu, kanadımızı kırıyor. Bu yıl çok umutluyduk, ürünümüz çok güzeldi ve kaliteliydi. Tonajımız çok fazlaydı. Biz diğer seneleri yakalamıştık. Ekolojik dengesizliklerden dolayı hava şartlarında ciddi farklılıklar var. 15- 20 sene önce, ürünümüz aralık ayında piyasaya girerdi. Bu yıl, erkenci olan Gümüldür, Ürkmez, Kuşadası yöresi eylül ve ekim aylarında hasada başladı. Biz de aralık yerine kasımda başladık. Mevsimler de ağaçlar da şaşırdı. Bugüne kadar yağmur bekliyorduk. Yağmur yağdı, bu sefer de kolumuz kanadımız kırıldı. Ürünlerimizde ciddi sıkıntılar var. Hava sıcaklığının yüksek gitmesi meyveyi ve ağacı kışa hazırlamıyor. Meyvelerin kabuklarında önce hafif bir bayılma oldu. Sonra, siyah lekeler oluştu" dedi.Mandalinaların içinde hiçbir hasar olmadığına dikkati çeken Sayarer, "Fakat meyvelerin piyasa değeri kalmadı. Raf ömrü çok azaldı. Biz bu şekilde mandalinaları satamayız. Manava gittiği zaman vatandaşlar en güzelini seçiyor, lekeli olan ürünü almıyor. Bizim zararımızı sigorta karşılamıyor. Çiftçilerimizin borçları var. Onların biraz olsun ertelenmesini bekliyoruz. En azından çiftçi nefes alır" dedi.


Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu
Seferihisar mandalinasını, sağanak vurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Melis KARAKUZULU

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