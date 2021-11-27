Seferihisar'da kuvvetli rüzgar teknelere zarar verdi
AA / Cemrecan Tutar - Haberler | Güncel
İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde etkili olan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Sığacık Mahallesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle sahilde bağlı tekneler su aldı. İki tekne alabora olurken, dört teknede de hasar oluştu.
Amatör balıkçı teknesi olan bazı vatandaşlar önlem amacıyla teknelerini korunaklı alanlara çekti.
AA / Cemrecan Tutar - Son Dakika Haberleri
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