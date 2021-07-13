SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Seferihisar ilçesinin kırsal Orhanlı Mahallesi'nde Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için enerji sektöründe faaliyet gösteren özel bir firma iddiaya göre 21 ağaç kesti.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinin kırsal Orhanlı Mahallesi'nde Jeotermal Enerji Santrali (JES) projesi için enerji sektöründe faaliyet gösteren özel bir firma iddiaya göre 21 ağaç kesti. Kesilmeyen 4 zeytin ağacı ise kurudu. Ağaçların kesildiği alanda toplanan köylüler, durumu protesto ederek, "Zeytin katliamına izin vermeyeceğiz. Köyümüzde JES'e hayır" dedi.

Seferihisar'ın kırsal Orhanlı Mahallesi'nde bir firma tarafından yapılmak istenen JES projesine karşı köy halkı bir araya gelerek, tepki gösterdi. JES alanı için 21 ağacın kesildiğini belirterek protesto eden köylüler, şirket yetkililerine çağrıda bulundu. Düzenledikleri basın açıklamasına Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Helil İnay Kınay ve çok sayıda çevre platformlarından temsilciler katıldı. 'Zeytin katliamına izin vermeyeceğiz' yazılı pankart taşıyan topluluk, sıklıkla "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" ve "Zeytinime dokunan eller kırılsın" sloganları attı.

'KÖYLÜLERİ KANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR, BİZE YALAN SÖYLÜYORLAR'

Köylülerden Salise Kaya (49), "Bu topraklar bizim atalarımızdan kaldı. Bize nasıl atalarımızdan kaldıysa biz de çocuklarımıza bu ağaçları bırakmak istiyoruz. Jeotermal, köyümüzde istemiyoruz. Köyümüzden gitsinler. Doğamızın, ağaçlarımızın, suyumuzun çocuklarımıza kalmasını istiyoruz. Köylüleri kandırmaya çalışıyorlar, bize yalan söylüyorlar. Biz inanmıyoruz, zeytin katliamına izin vermeyeceğiz" dedi. Köy halkından Nurgül Ener ise, "Bu ağaçlara nasıl kıydılar, hiç mi içleri sızlamadı? Biz zeytinyağı olmadan tenceremizi kaynatamayız. Kaç yıllık ağaçları kestiler. Bu ağaçlardaki zeytinleri ağustos ayında toplayıp, kırma zeytin yapacaktık. Çok üzgünüz ama sonuna kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, "Köylünün her zaman yanındayım. Bugün de onlarla birlikteyim. JES projesine asla izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Şevval Sam Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SEFERİHİSAR'DA KÖYLÜLERDEN JES İÇİN AĞAÇ KESİMİ TEPKİSİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 18:18:58. #1.14#

title