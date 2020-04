Seferihisar'da 50 bin fide dağıtımı yapılacak Bu sene yapılması planlanan Tohum Takas Şenlikleri'nin korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilmesinden sonra, yerel tohumun sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle, Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi'nde, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde...

Bu sene yapılması planlanan Tohum Takas Şenlikleri'nin korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilmesinden sonra, yerel tohumun sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle, Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi'nde, 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren mesai saatleri içinde 50 bin fide dağıtımı yapacak.

Türkiye'de yerel tohumun üretimini teşvik etmek, tohum çeşitliliğini korumak ve yerel tohumun yok olmasına engel olmak için dönemin Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından başlatılan "Başka Bir Tarım Mümkün" projesi kapsamında Seferihisar Belediyesi tarafından tohum merkezinde yerel tohumlardan doğal yöntemle üretilmiş 50 bin fide dağıtılacak.

Hibrit tohuma karşı yerel tohum

Türkiye'de yıllardır yerel tohum ile yapılan üretim son yıllarda üreticinin daha çok kazanabilmesi için laboratuvar ortamında üretilen hibrit tohumlar ile yapılmaya başlandı. İthal tohumlar ile de tarımda sebze ve meyve üretimi sağlanırken, ilaç ve gübreler neticesinde tarımsal ürünlerin besin kalitesi azaldı ve sağlık konusunda ciddi bir kayıp başladı. Seferihisar Belediyesi Can Yücel Tohum Merkezi'nde 2011 yılından bu yana üretilen tohumlar ve fideler Türkiye'ye ücretsiz bir şekilde kargo yapılarak milyonlarca eve ve çiftçiye ulaştı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Kaybolmaya yüz tutmuş yerel tohumlarımızın yok olmaması için açtığımız Can Yücel Tohum Merkezi'nde yerel tohumlarımızı çoğaltıyoruz. Her yıl Tohum Takas Şenliği yaparak yerel tohumların vatandaşlara ulaşmasını sağlıyorduk. Bu sene yaşadığımız olumsuz şartlardan ötürü bu etkinliğimizi başlattığımız geleneksel formatta maalesef gerçekleştiremiyoruz. Şenliğimizi yapamamamıza rağmen fide dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu sene ürettiğimiz 50 bin domates, biber ve patlıcan fidelerini üreticilerimizle, çiftçimizle, bunları alıp evinin bahçesine dikmek isteyen vatandaşlarımızla buluşturacağız. Can Yücel Tohum Merkezi'nde 27 Nisan Pazartesi gününden itibaren tüm Seferihisar'ı bu hibrit olmayan gerçek öz tohumlarımızın fidelerini almaya davet ediyorum. Seferihisar Belediyesi olarak tarımsal kalkınma için çalışmaya her zaman devam edeceğiz" dedi.

Tohum Merkezi'nde fındık domates, pembe domates, tarla domatesi, tatlı biber, kemer patlıcan ve topan patlıcan fideleri merkeze gelen her vatandaşa ücretsiz bir şekilde dağıtılacak. - İZMİR

