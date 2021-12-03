Seferihisar Belediyesi Bilim Şenliği başladı"

"Bilim Engelleri Aşıyor"

Seferihisar Çocuk Belediyesi'nde gerçeleştirilen şenlik "Bilim Engelleri Aşıyor" sloganıyla düzenleniyor.

Açılış törenine Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vehbi Koç, Can Arkadaş Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Deniz Tolga İnci ve çok sayıda çocuk katıldı.

Tübitak destekleriyle gelen uzmanların çocuklar için hazırladığı bilim gösterisiyle devam eden açılış töreninin ardından çocuklar ilgi alanları olan atölyelere yöneldi.

Cumartesi gününe kadar devam edecek şenlikte 32 istasyonda toplam 58 etkinlik ile çocukları bilimin her dalıyla tanıştırabilmek hedefleniyor.

Akıl ve zeka oyunları, satranç, sanat, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik gibi birçok atölye etkinliği düzenlenen şenliğin akşam programında da gökyüzü gözlem etkinlikleri devam ediyor.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "32 ayrı istasyonumuzun bulunduğu Bilim Şenliği'ni her yıl daha da güçlendirerek gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

"Bilim Engelleri Aşıyor" sloganıyla yola çıkarak Güneş Gözlemi'nden Manyetizma Tüpü'ne Fosil Boyama Ayölyesi'nden Satranç atölyesine çocuklarımızı farklı alanlarla buluşturuyoruz. Her istasyonda alanlarında uzman eğitmenlerimiz sayesinde çocuklarımız bilimsel aktiviteleri eğlenerek öğreniyor.

Seferihisar'ı bir bilim kenti haline getirmek için çalışıyoruz. Biz Seferihisar Belediyesi olarak çocuklarımızın bilimle, kültürle, sanat ve sporla iç içe büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çok kıymetli sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum;

"Aydınlık Yarınlar Sizi Bekler Çocuklar!"" dedi.?

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