Sefaköy E-5'te otomobil bariyerlere çaptı: 2 yaralı
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Sefaköy E-5'te otomobil bariyerlere çaptı: 2 yaralı

Sefaköy E-5'te otomobil bariyerlere çaptı: 2 yaralı Küçükçekmece D-100 Karayolunda otomobilin bariyerlere çapması sonucu kaza meydana geldi.

09.08.2020 07:17 | Son Güncelleme: 09.08.2020 07:22

Sefaköy E-5'te otomobil bariyerlere çaptı: 2 yaralı

İSTANBUL - Küçükçekmece D-100 Karayolunda otomobilin bariyerlere çapması sonucu kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sularında Küçükçekmece D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği henüz alınamayan 34 CGK 360 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Otomobil daha sonra metrobüs bariyerlerine çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre ileride durabildi.

Kazada sürücü ve yanındaki yolcu yaralandı. Kazanın haber vermesiyle sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından araçta sıkışan sürücü sağlık ekipleri ile vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Yaralılar daha sonra Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ise trafiğin kontrollü sağlarken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Sefaköy E-5'te otomobil bariyerlere çaptı: 2 yaralı

Kaynak: İHA

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