Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
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Danilo Di Luca, Instagram, Magazin

Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor

Ünlü şef Danilo Zanna'nın İtalya'da yaşayan babası Armando Zanna dün gece hayatını kaybetti. Acı haberi Instagram hesabından veren şef, "Kalbim çok acı çekiyor" dedi.

22.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:32
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor

Türk bir kadınla tanışıp evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen İtalyan şef Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının hayatını kaybettiğini söyledi.

"MAALESEF BABAMI KAYBETTİK"

Son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan ve sevimli halleriyle her daim adından söz ettiren Danilo Zanna, Instagram hesabından babasıyla olan fotoğrafını paylaşarak "Kalbim çok acı çekiyor, maalesef babam Armando'yu dün gece kaybettik. Bana bir erkeğin değerlerini öğreten ve bana yaşama saygı duymayı ve sevmeyi öğreten bir adam babam. Şimdi dinlenecek ve kalbimizde yaşayacak" dedi.

Şef Danilo Zanna'nın babası hayatını kaybetti

Danilo şefin eşi Tuğçe Demirbilek Zanna da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve "Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkes, eksik olmayın. Tüm aramalara cevap veremiyoruz" dedi.

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