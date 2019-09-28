Sedyeyle geldiği hastaneden yürüyerek çıkmak istiyor

28.09.2019 11:04

Bolu'da, felç geçiren 62 yaşındaki Saniye Çamlıbel, sedyeyle getirildiği Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesinde gördüğü tedavinin ardından yatağa bağımlı olmaktan kurtuldu.

Bolu kent merkezinde oturan Saniye Çamlıbel, ocak ayında evinde aniden rahatsızlandı. Yakınları tarafından çağrılan ambulansa Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çamlıbel'in felç geçirdiği anlaşıldı.

Daha sonra sevk edildiği Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde 9 ay tedavi gören Çamlıbel, koltuk değnekleriyle yürümeye başladı.

Çamlıbel, ayrıca uygulanan tedavinin ardından 20 kilo vererek 74 kiloya düştü.

Tedavi sürecinde sağlığına kavuşmak için mücadele verirken, aynı hastanede kanser tedavisi gören eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Çamlıbel, koltuk değneklerine ihtiyacı olmadan taburcu edileceği günü iple çekiyor.

"Zor zamanlarım oldu ama hepsini atlattım"

Saniye Çamlıbel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tansiyon ve diyabet hastası olmadığını belirterek, ocak ayında evde oturduğu sırada birden başının döndüğünü söyledi.

Yere düştüğünü ve ayağa kalkamadığını anlatan Çamlıbel, yakınlarının haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Çamlıbel, "Hiç kalkamıyordum. Beni hastaneye sedyeyle getirdiler. Zor bir süreç atlattım. Şu an iyi durumdayım Allah'a şükür. Koltuk değnekleriyle yürüyebiliyorum, kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek durumdayım. Tedavim sürerken eşim hastanede hayatını kaybetti. Zor zamanlarım oldu ama hepsini atlattım. Hastane çalışanları bana çok iyi moral verdi. Şu an iyiyim. Koltuk değneklerine ihtiyacım olmadan taburcu edileceğim günü bekliyorum." ifadelerini kullandı.

"Hastamız iyileşmek için mücadele etti"

Fizyoterapist Ahmet Turan Yavuz da Saniye Çamlıbel'in hiç hareket edemediğini belirterek, şunları söyledi:

"Hasta zor şartlar altında tedavi gördü. Kanser tedavisi gören eşini kaybetti. Kendisini nasıl motive ederiz, nasıl tedavi ederiz diye düşünürken, kendisi olağanüstü bir şekilde bu durumu kabullenerek tedavisine sarıldı. 'Eşim için yapmam gereken en iyi şey, iyileşmem.' dedi."

Çamlıbel'in, hastaneye geldiğinde 94 kilo olduğunu aktaran Yavuz, "İki ay içerisinde 10 kilo verdi. Daha sonra da 10 kilo vererek, 74 kiloya kadar düştü. Zayıflamasının tedavi sürecine olumlu etkisi oldu. Hiç yürüyemeyen felçli bir hastayı ayağa kaldırırken, o zayıf kas kuvvetine ağırlık vermek gerçekten çok zor. Ayağa kalkmasının en büyük etkenlerinden biri de hızlı bir şekilde kilo vermesi. Bu da kendisine verdiğimiz önerilere uymasından kaynaklı. Şu an hastamız koltuk değnekleriyle ihtiyaçlarını karşılıyor ve yürüyor." şeklinde konuştu.

Yavuz, tedavisi bir süre daha devam edecek Çamlıbel'in, iyileşmek için mücadele verdiğini, hastanın çocuklarının ve yakınlarının da tedavi sürecinde annelerine destek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA