Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş biyografisi!
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Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş biyografisi!

Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş biyografisi!
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Tecrübeli gazeteci ve televizyoncu Sedef Kabaş, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri oldu. Peki, Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş mesleği nedir? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi nedir?

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir. Peki, Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş mesleği nedir? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş (d. 1970; Londra), Türk haber sunucusu, televizyon programcısı, danışman.

Londra'da doğan Sedef Kabaş Özel Dost Lisesi ve 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun oldu. Fulbright Bursu ile okuduğu Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı.

Atlanta CNN International'da çalışan ilk Türk gazetecidir. NTV, ATV, TV 8, SKY Türk gibi çeşitli tv kanallarında programlar hazırlamıştır. 90'larda sunduğu Portreler programına: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar gibi birçok farklı alanlarda ünlü konuklar ağırlamıştır. En son TRT 2'de Medya Medya isimli programı hazırlayıp, sundu. Marmara Üniversitesi'nden iletişim doktorasını aldı. "Almanya'da Türk Döneri" haberi ile 1998 CNN World Report/ En İyi Ekonomi Haberi ödülünü kazandı. Power FM radyosunun kurucu ekibinde yer aldı ve haber bültenlerini hazırlayıp sundu.

2007 yılında Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk, Danışmanlık şirketini kurmuştur. Halen üst düzey yöneticilere iletişim koçluğu yapmakta, şirketlere iletişim ve medya alanında eğitimler vermektedir.

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Sedef Kabaş kimdir? Sedef Kabaş kaç yaşında, nereli? Sedef Kabaş biyografisi! - Haberler
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