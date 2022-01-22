Adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş'ın kelepçe oyunu! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı - Haberler
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Adliyeye sevk edilen Sedef Kabaş'ın kelepçe oyunu! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı

Haberler.com - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik çok ağır ifadeler kullanan gazeteci Sedef Kabaş bu sabah gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Kabaş, gazetecilerin "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi. Kabaş'ın kelepçe takılmamasına rağmen ellerinde kelepçe varmış gibi yapması ise dikkat çekti.

Önceki gün bir televizyon kanalında Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışma programına gazeteci Sedef Kabaş, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, ve CHP milletvekili Aykut Erdoğdu da konuk olarak katıldı. Yayın sırasında Kabaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren cümleler kurdu.

Sözleri nedeniyle gözaltına alınan Sedef Kabaş, polis nezaretinde evinden alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan gazeteci daha sonra adliyeye sevk edildi.

Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı

Adliyeye girerken gazetecilerin çektiği Sedef Kabaş, "Bir açıklama yapacak mısınız?" sorusuna, "Daha sonra yapacağım" yanıtını verdi. Kabaş'ın kelepçe takılmamasına rağmen ellerinde kelepçe varmış gibi yapması ise dikkat çekti.

Sedef Kabaş adliyeye ters kelepçe ile getirildi! Mikrofon uzattılar, tek cümlelik açıklama yaptı

Çok sayıda siyasinin tepki gösterdiği Kabaş için bir açıklama da Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan, skandal ifadeler kullanan Kabaş için, "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

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Sedef Kabaş, Politika, Güncel, Haber

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Yorumlar (13)
Hamit Gündoğdu:Herkezi dilini tutmaya ve sükunete davet ediyorum ve bunu Türk milleti adına talep ediyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
diyar-ı bekir:şöyle içerde bi güzel kabas ınıda alırlar umarım Cevap Yaz 18 11 Yayından Kaldır
diyar-ı bekir:kadın bayan yada insan demeye bin şahit şeytanın elemanı Cevap Yaz 9 9 Yayından Kaldır
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