Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

Günümüzde strese dayalı birçok rahatsızlık bulunmaktadır. Bunlardan birisi olan sedef hastalığı her yaştan ve cinsiyetten kişlerde görülebilir. Sık görülen cilt rahatsızlıklarından birisi olan sedef hastalığı genetik aktarım ve strese bağlı olarak gelişim göstermektedir. Bu rahatsızlığa sahip ya da yakınları için bilgi edinmek isteyen birçok kişi internette sedef hastalığı hakkında arama yapmaktadır. Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı nedir? Sedef hastalığı belirtileri nelerdir?

En sık görülen rahatsızlıklardan olan sedef hastalığı normalden birkaç kat daha hızlı çoğalan hücre kaynaklı bir hastalıktır. Genetik ya da strese dayalı olarak belirti göstermeye başlayan sedef hastalığı her yaştan, cinsiyetten kişilerde ortaya çıkabilir. Sedef hastalığı sonbahar ve kış aylarında artış gösteren ve kronik bir deri hastalığıdır. Bu konudaki detaylı bilgileri haberimizde sizler için derledik.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı halk arasındaki ismini derideki kırmızı sınır üzerinde görülen sedef rengi ya da beyaz pullanmadan almaktadır. Diğer adı psoriasis olan sedef hastalığı genetik veya strese bağlı olarak hücrenin normalden daha hızlı çoğalmasından kaynaklı, her yaştan ve cinsiyetten kişide görülen kronik bir rahatsızlıktır.

SEDEF HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Sedef hastalığı yatışma dönemi ve alevlenme dönemi olarak ikiye ayrılır ve ömür boyu devam eder. Bazen ufacık bir çizik ya da sivrisinek ısırığı bile sedef hastalığının alevlenmesine neden olabilir. Sedef hastalığı belirtileri gösteriyorsanız bazı etkenlere dikkat etmelisiniz.

Sigara ve tütün ürünleri

Alkol

Stres

Bakteriyel enfeksiyonlar

Virüsler

Obezite

Yanlış ya da uzun süre ilaç kullanımı

Aşırı güneşe maruz kalma

Soğuk ve kuru iklimsel şartlar

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kronik olan sedef hastalığının birçok belirtisi bulunmaktadır. Kırmızı sınır üzeri beyaz ya da sedef rengi plak en büyük belirtisidir. Yinede kesin tanı için hekim veya uzmana başvurmanızı tavsiye ederiz.

Diz ve dirsek bölgelerinde kabuklanma veya pullanma

Ciltte kuruluk ve kaşıntı

Küçük boy kırmızı lekeler

Çukur ve kalınlaşmış tırnaklar

Şişkin ve sert eklem yerleri

Ciltte lekeler

Eklem ağrıları

İltihaplı ve kırmızı kabarık yaralar

HASTALIĞI BULAŞICI MIDIR?

Sedef hastalığı kronik bir rahatsızlık olduğundan ve mikrobik olmadığı için bulaşıcı değildir.

SEDEF HASTALIĞININ TÜRLERİ NELERDİR?

Birçok çeşidi bulunan sedef hastalığının, vücudun hemen hemen her yerinde oluşması mümkündür. Sedefin otoimmün hastalık olmasının yanı sıra bu rahatsızlığa karşı bireyler mantar enfeksiyonuna yatkınlık göstermektedir.

Plak sedef hastalığı

Guttat sedef hastalığı

Ters sedef hastalığı

Psoriasiste tırnak değişiklikleri

Püstüler sedef hastalığı

Eritrodermik sedef hastalığı

SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Sedef hastalığının ne yazık ki kesin bir çözümü yoktur ancak düzgün beslenme, spor ve dermatoloğun önerisi dahilinde kullanılan ilaçların yardımı ile yatışma dönemi süresi uzatılabilir. Sedef hastalığının en önemli etkenlerinden birisi tanıdır. Çok çeşidi bulunan sedef hastalığının doğru tedavi yöntemi uygulanabilmesi için öncelikle hangi türü olduğu hakkında kesin tanı gerekmektedir. Ancak Stresten , alkol ve sigaradan uzak durmak, yüksek kilo sahibiyseniz kilo vermek, güneş ışınlarına direk maruz kalmamak gibi basit çözümler ile sedef hastalığının yatışma süresine katkıda bulunabilirsiniz. Sedef hastalığı için kullanılan tedavi yöntemleri şunlardır.

Tropikal kremler

Sistematik tedavi ( Methotrexate, Retinoidler ve Cyclosporine)

Fototerapi

Biyolojik Ajanlar

Bütün bunların yanında uzman doktorların bitkisel yöntemlerle hazırladığı kür tedavileri ile yatışma süresini uzatmanız mümkündür. Yinede her metobolizmanın farklı olduğunu unutmamalı ve mutlaka sedef hastalığı konusunda kesin çözüm olarak uzman hekime başvurmanızı tavsiye ederiz.