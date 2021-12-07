Sedat Peker yakalandı mı? "Gözaltına alındı" iddiaları doğru mu, son gelişmeler ne? Sedat Peker göz altına mı alındı? Sedat Peker son durumu

Sedat Peker yakalandı mı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Katar merkezli El Cezire, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından yakalandığı iddiasını ortaya attı. Peki, Sedat Peker yakalandı mı? Sedat Peker gözaltına alındı mı? Sedat Peker nerede?

SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

Al Jazeera'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizde, organize suç örgütü lideri Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin bir iddia yer aldı. Haber de, Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtildi. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmış değil.

Türkiye'de "Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek" suçlamasıyla yargılanan, hakkında ise yakalama kararı bulunan Sedat Peker'le ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Katar merkezli El Cezire kanalı, Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığı iddiasını haber leştirdi ancak bu iddiayı doğrulamayan kanal, haberi yayından kaldırdı. Tüm bu gelişmeler merakla takip edilirken, Sedat Peker'in yakını olduğunu belirten kişi, İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamada, "Biz de kendisinden haber alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU SABAH İRTİBAT KURAMADIK"

Halk TV'de yer alan habere göre Peker'in yakını Saymaz'a "Sedat Peker ile dün akşam irtibatımız vardı ama bu bu sabah itibariyle irtibat kuramadık" bilgisini verdi.

"ÜLKE DEĞİŞTİRMESİ İSTENDİ"

İsmail Saymaz 3 Aralık'ta Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi programında Sedat Peker'e ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Saymaz, Peker'in hala Dubai'de ailesi ile birlikte yaşamaya devam ettiğini söylemiş ancak ülke değiştirmek istediğini belirtmişti.

AVUKATI DA HABER ALAMIYOR

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın ise 30 kasım tarihinde yaptığı açıklamada müvekkiliyle 5 gündür iletişim kuramadığını söylemişti.

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