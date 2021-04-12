SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDAN YENİ DETAYLAR
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SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDAN YENİ DETAYLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SEDAT Peker ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı.

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Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı
SEDAT Peker ve adamlarına yönelik yapılan operasyonun yeni detayları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan Ferhan A. isimli kişinin, Sedat Peker'i iş insanı olarak gösterip, örgüte eleman temin ettiği tespit edildi. Ferhan A.'nin evinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Nisan Cuma günü sabah 06.00 sıralarında Sedat Peker ve adamlarına operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese düzenlenen operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerden biri dikkat çekti. Ferhan A. isimli kişinin Sedat Peker'in sosyal medyasını yöneten kişi olduğu tespit edildi. Ferhan A.'nın Sedat Peker'i sosyal medyada iş insanı ve Robin Hood olarak olarak göstermeye çalıştığı belirlendi. Ferhan A.'nın ayrıca sosyal medyada robot hesaplar kullanıp, örgüte sempati duyan kişilere yönelik çalışarak, eleman temin ettiği tespit edildi.  Ferhan A.'nın evinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.


- İstanbul
SEDAT PEKER SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYONDAN YENİ DETAYLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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