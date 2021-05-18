Sedat Peker nerede? Sedat Peker hangi ülkede?

Organize suç örgütü kurmak suçlamasıyla hakkında gözaltı kararı olan ve yurt dışında olan Sedat Peker, daha önce aynı suçtan hüküm giymiş; 2014'te cezaevinden çıktıktan sonra çeşitli organizasyonlarda ödül almıştı. 1990'lardan bu yana "mafya operasyonlarının" en önemli isimlerinden olan Sedat Peker kimdir? Sedat Peker nerede? Sedat Peker hangi ülkede?

Nisan ayında İstanbul merkezli birçok ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Trabzon ve Hatay'da 121 adreste arama yapıldı ve onlarca şüpheli gözaltına alındı.

SEDAT PEKER KİMDİR?

Soruşturma kapsamında Peker'in elebaşı olduğu 63 kişinin; "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlendi.

Yurtdışında olduğu tespit edilen Peker hakkında kırmızı bülten talep edildi.

Peker son dönemde, YouTube'ta yayınladığı videolarla gündeme geldi. Bazı kişi ve kurumlarla ilgili çeşitli iddialar ortaya atan Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı da Peker'in videolarda gündeme getirdiği iddiaları "iftira ve itham" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır" dedi.

SEDAT PEKER NEREDE?

Yayınladığı videodaBirleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai emirliğinde bulunduğunu ifade eden Peker, Türkiye'ye dönmeyeceğini belirtti. Peker, "Benim oraya dönmem artık bundan sonra mümkün değil. Gelmem... Zaten getirmek için her şeyi yapıyorsunuz. Siz alın getirin. Ben kendim gelmeyeceğim. Dubai'deyim. Diyet olarak parmağımı koyduğum her şeye sadığım. İki tane müfettiş yollayın buraya. Yalan makinesi alıp gelsinler. Kamerayı açıp makineye bağlayın beni. Yalan söylediğimde parmağımı keselim. Ben 'Parmaksız Sedat' olarak anılmayı göze aldım da lütfedip 2 müfettiş yollamayı da siz göze aldın." ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Uluslararası Polis Örgütü tarafından arananSedat Peker'in verdiği bu bilginin doğru olup olmadığı bilinmiyor. 1971 Adapazarı doğumlu olan Sedat Peker'le ilgili gelişmeler Sakarya'dan da merakla izleniyor.

Kaynak: BBC.COM