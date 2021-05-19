Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı
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Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

Sedat Peker yayınladığı bir videoda 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizindeki 'Peker' karakteri ile kendisine gönderme yapıldığını ifade etmişti. Peker'in bu sözlerinden sonra dizisinin yayınlanan son iki bölümünde 'Peker' karakterinin yer almaması dikkat çekti.

Kendisine yönelik operasyonlar sonrasında sosyal medya üzerinden bir video serisi yayınlamaya başlayan Sedat Peker, bir videosunda ATV'de yayımlanan "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" adlı diziyi gündeme getirmişti.

Sedat Peker, dizide kendisine bir gönderme yapıldığını söyleyerek, "Tam ben videoyu yayınladıktan sonra diziye bir karakter girdi. Adı Peker. Şoförlük yapıyor. Bir şey söylüyor, oradan diyorlar ki 'Boş ver sen Peker'i. O hep böyle, boş konuşur'. Oktay Kaynarca benim çocukluk arkadaşım. Onu aradım, anlattım. Yapımcıyla konuştu. Bana döndü 'Öyle şey mi olur, tesadüf olmuş.' dedi. Ben mal mıyım? Çocuk muyum? Dizide karakter için 'Peker de boş konuşmazmış' dedirtilmesini istedim. Onu yapamayacaklarını, diziden çıkarabileceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

Peker'in yakınındaki, şoförlüğü de yaptığı ismin Volkan Bayram olduğu, dizide ise "Volkan" adlı karakterin şoförünün adının "Peker" olması iddiaları güçlendirmişti.

Peker'in bu konuşmasının ardından "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisinin yayımlanan iki bölümünde de "Peker" adlı karakterin yer almaması dikkat çekti.

Yapımcılığını ATV'nin üstlendiği diziden "Peker" adlı karakterin çıkarıldığı yorumları yapıldı.

Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı
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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı - Haberler Magazin
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