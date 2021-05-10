Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği Feyzi İşbaşaran'dan yeni yanıt: Adamın 4 saat tutulduğu odada altına işedi

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in "Kemiklerini kırdırdım" dediği eski AK Parti Elazığ milletvekili Feyzi İşbaşaran'dan Peker'e bir yanıt daha geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan İşbaşaran, "Senin 'Dövüşçü' diye gönderdiğin sahte diplomalı avukatın benden iki tokat yiyip yere düştü. 4 saat tutulduğu odada altına işedi" dedi.

Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların üçüncüsünü "Derin devletçiler, Pelikancılar bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz" başlığı ile üçüncü video yayınladı. Peker videoda, 2014 yılında milletvekili Feyzi İşbaşaran'ın karakolda uğradığı saldırıyı da üstlendi. Peker'e dün "Seni orada fazla öttürmezler" yanıtını veren İşbaşaran, suç örgütü lideri Sedat Peker'e yönelik açıklamalarını sürdürdü

İşbaşaran bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Peker'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"İKİ TOKAT YİYİP YERE DÜŞTÜ"

Senin "Dövüşçü" diye gönderdiğin sahte diplomalı avukatın, Beyoğlu Emniyet Amirliğine polis yardımı ile içeri alındı, bana bir tekme attı ve benden iki tokat yiyip yere düştü. -Benim kemiklerim falan kırılmadı, adamın 4 saat tutulduğu odada altına işedi, temizlemek polise kaldı.

"'KEMİKLERİNİ KIRDIM' PALAVRASI ATMA"

İkinci gün Çağlayan Adliyesi'nde çıkan arbedede bir polisin parmağı kırıldı, bir polis de düşüp kafasını yere çarptı ve hastanelik oldu. -Bana hiçbir şey olmadı, kemiklerini kırdım palavrası atma!

"ADNAN HOCA DENİLEN DELİ ŞİKAYET ETTİ"

Gözaltına alınmamın nedeni, Adnan Hoca denilen delinin şikayeti üzerine oldu. Erdoğan ile hiç ilgisi yoktu. Senin kankan, can yoldaşın Adnan Oktar bin yıl ceza aldı. Seni de pek yakında onun yanına gönderirler. Korkunun ecele faydası yok.

SEDAT PEKER'İN AVUKATLIĞINI YAPIYORDU

Feyzi İşbaşaran, 2014 yılında Twitter'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı polis merkezinden çıkışta kalabalık bir grubun protestosuyla karşılaşmıştı. İşbaşaran, daha sonra ifadesinin alınması için adliyeye götürülürken başka bir grubun saldırısına uğramıştı. Saldırı olayına karıştığı iddia edilen isimlerden biri de avukat İsmail Barbaros Aslan'dı. Sedat Peker'in avukatlığını yapan Aslan, o dönem Hürriyet gazetesine, "Ben o kavgaya katılmadım. Evet oralarda bulundum; ancak aldığı darptan benim bir dahlim yok. Bunu gösteren bir kamera kaydı da görgün tanığı da yok. Bu iddialar ile ilgili polise ifade verdim. Zor bir gece geçirdim. Kendisi bizi suçladı; benden şikâyetçi oldu. Ben de kendisinden şikâyetçi olacağım" demişti.