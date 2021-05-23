Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı

Sedat Peker'in Youtube üzerinden yayınladığı videolarda "uyuşturucu ticareti" yapmakla suçladığı Kıbrıslı Halil Falyalı'nın Bahçelievler'de 7 Türkiye İşçi Partisi üyesi gencin öldürülmesi olayıyla bilinen Haluk Kırcı'yla birlikte çekildiği fotoğraflar, sosyal medyada gündem oldu.

Sedat Peker, Youtube üzerinden yayınladığı videolarda çeşitli iddialar ortaya atmaya devam ediyor. Peker, son yayınladığı videosun Binali Yıldırım'ım oğlu Erkan Yıldırım, Mehmet Ağar ve Kıbrıslı gazino sahibi Halil Falyalı hakkında "uyuşturucu ağı" iddiası ortaya atmıştı.

Ortaya atılan iddiaların ardından Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalına konuk olan Falyalı, iddiaların yalan olduğunu belirterek, hayatında hiçbir zaman uyuşturucu faaliyetine girmediğini söyledi.

HALUK KIRCI'YLA FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kıbrıslı gazino sahibi Falyalı'nın Bahçelievler'de 7 Türkiye İşçi Partisi üyesi gencin öldürülmesi olayıyla bilinen Haluk Kırcı'yla fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.

Falyalı'nın Kırcı'yla birlikte kahvaltıda çekilen fotoğraflarının yanı sıra başka detaylar da sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldı.

MEHMET AĞAR HALUK KIRCI'NIN NİKAH ŞAHİTLİĞİNİ YAPTI

O detaylardan biri, Mehmet Ağar'la ilgili oldu. Sosyal medyada yayılan diğer bir fotoğrafta, Mehmet Ağar'ın Haluk Kırcı'nın nikah şahitliğini yaptığı anlar görüldü.