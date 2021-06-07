Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Veyis Ateş yıllık izne çıktı

Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde kaldığını anlattığı Veyis Ateş, bu akşam Habertürk'teki Akşam Haberleri'ne çıkmadı. Ceren Bektaş Atuk'un sunduğu programında açılışında Ateş'in yıllık izne çıktığı ifade edildi.

Haber türk'te akşam haberler ine çıkmayan Veyis Ateş, ODA TV'ye konuştu. Ateş, ekrana çıkmamasının Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olmadığını belirterek, "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, YouTube'daki video serisinin dün yayınlanan 9'uncu bölümünde Habertürk ekran yüzü Veyis Ateş'ten bahsetmişti.

Peker, dünkü videosunda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş'in kaldığını iddia etmişti. Ateş'in Paramount Otel'de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları da, Peker'in iddiasıyla paralellik göstermişti. Bu iddialar sonrası Veyis Ateş'in ekranlarda olup olamayacağı merak konusu olmuştu.