Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Veyis Ateş yıllık izne çıktı
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Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Veyis Ateş yıllık izne çıktı

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Suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde kaldığını anlattığı Veyis Ateş, bu akşam Habertürk'teki Akşam Haberleri'ne çıkmadı. Ceren Bektaş Atuk'un sunduğu programında açılışında Ateş'in yıllık izne çıktığı ifade edildi.

Sedat Peker'in 9. videosunda kara para aklama suçundan hakkında tutuklama kararı üzerine yurt dışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum Paramount Otel'inde ücretsiz kalan isimler arasında saydığı Veyis Ateş'in Habertürk'te akşam haberlerini sunup sunmayacağı merak konusu olmuştu.

YILLLIK İZNE ÇIKTI

Habertürk TV'de saat 17.00'de ekranlara gelen Akşam Haberleri'ni Veyis Ateş'in yerine Ceren Bektaş Atuk sundu. Programın açılışında Atuk, Veyis Ateş'in yıllık izne çıktığını söyledi.

VEYİS ATEŞ'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Habertürk'te akşam haberlerine çıkmayan Veyis Ateş, ODA TV'ye konuştu. Ateş, ekrana çıkmamasının Sedat Peker'in açıklamalarıyla ilgili olmadığını belirterek, "Bugün olmayacağım. Sonrasına da kamuoyu açıklaması yapacağım. Peker'in açıklamalarıyla ilgisi yok. Bu süreçler tamamen benimle alakalı'' ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sedat Peker, YouTube'daki video serisinin dün yayınlanan 9'uncu bölümünde Habertürk ekran yüzü Veyis Ateş'ten bahsetmişti.

Peker, dünkü videosunda firari Sezgin Baran Korkmaz'a ait Bodrum'daki lüks Paramount Otel'de gazeteciler Rasim Ozan Kütahyalı ve Veyis Ateş'in kaldığını iddia etmişti. Ateş'in Paramount Otel'de kaldığını gösteren sosyal medya paylaşımları da, Peker'in iddiasıyla paralellik göstermişti. Bu iddialar sonrası Veyis Ateş'in ekranlarda olup olamayacağı merak konusu olmuştu.

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Veyis Ateş yıllık izne çıktı
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Haber Yorumları (2)
DRAVİD ZWEZDA: ohh yıllık izin keyf
Cevap Yaz 4 60 Yayından Kaldır
MEHMET YALKİN: Vyizzz ,,anlatsana sosyal medyan mı yok ?? Tabi iplikler pazara çıkınca vınnn tatil
Cevap Yaz 2 92 Yayından Kaldır
500
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