Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları sonrası KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu

Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetiyle ilgili de çeşitli iddialarda bulunmuştu. Peker'in iddialarının hedefindeki isimlerden Emekli Yarbay Korkut Eken ise Adalı'yı tanımadığını ve cinayetle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı. Adalı'nın ölümüyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar sonrası KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Sedat Peker tarafından ortaya atılan iddiaların araştırılması için KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi Kuruldu. Kıbrıs Postası'nın haberine göre, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu'nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.