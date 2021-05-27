Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları sonrası KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
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Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları sonrası KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu

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Son dönemde yayınladığı videolarla tartışma yaratan Sedat Peker, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetiyle ilgili de çeşitli iddialarda bulunmuştu. Peker'in iddialarının hedefindeki isimlerden Emekli Yarbay Korkut Eken ise Adalı'yı tanımadığını ve cinayetle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı. Adalı'nın ölümüyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar sonrası KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu.

Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili Sedat Peker tarafından ortaya atılan iddiaların araştırılması için KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi Kuruldu.

Kıbrıs Postası'nın haberine göre, KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Meclis Grubu'nun sunduğu Meclis Araştırma Komitesi kurulması önergesi bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüp, oy birliğiyle kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker, Emekli Yarbay Korkut Eken'in, Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın cinayetinde ilintisi olduğunu iddia etmişti.

Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ise Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesine ilişkin iddialarının yer aldığı dilekçeyi, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na geçen gün vermişti.

"CİNAYETLE HERHANGİ BİR ALAKAM YOK"

Bugün Adalı cinayetiyle ilgili sessizliğini bozan Emekli Yarbay Korkut Eken ise "O gazeteciyi tanıyorsam, biliyorsam şerefsizim. Öldürülmesiyle de da alakam yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları sonrası KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu
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Sedat Peker'in gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili iddiaları sonrası KKTC'de Meclis Araştırma Komitesi kuruldu - Haberler
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