Sedat Peker'den ikinci video! "Yalan çıkarsa parmağımı keseceğim" deyip Tolga Ağar ile ilgili olayı anlattı

Firari suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videolara bir yenisini ekledi. Peker yeni videosunda Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar'ın Emir Sarıgül'ün Beykoz Konakları'ndaki evinde iş insanı Nusret Gökçe ile yaşandığını iddia ettiği bir gerilimden bahsediyor. Anlattıklarının hepsinin doğru olduğunu öne süren Peker, parmağını da diyet olarak koyduğunu ifade ediyor.

Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma yürütülen Sedat Peker, 56 dakikalık yeni bir video paylaştı. Hedefine yine Mehmet Ağar ve Pelikancıları koyan Peker, videoda Beykoz Konakları'nda yaşandığını iddia ettiği ve başrollerinde Tolga Ağar ile Emir Sarıgül'ün olduğu bir olaydan bahsediyor.

"EMİR SARIGÜL'ÜN ŞOFÖRÜNE TEK EL ATEŞ ETTİRİP, ARKADAŞI CEZAEVİNE GÖNDERDİLER"

Tolga Ağar ile Emir Sarıgül'ün, Sarıgül'e ait Beykoz Konakları'ndaki evde uyuşturucu madde kullandıklarını söyleyen Sedat Peker, Ağar'ın o esnada iş insanı Nusret Gökçe'ye telefon açıp "Akıllı ol" dediğini ve telefonda küfürleşme yaşandığını iddia ediyor. Yaşanan tartışma sonrasında Tolga Ağar'ın öfkelenerek ateş ettiğini belirten Peker, o sırada evde olan Mustafa Sarıgül ile SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Ağar ile Emir Sarıgül'ün yanına çıktığını ve yaşanan olayları anlatıyor.

"ANLATTIĞIMDAN BİR TANESİ YALAN ÇIKARSA BU PARMAĞI KESECEĞİM"

Beykoz Konakları'nda yaşanan olayın tüm detaylarını videoda anlatan Peker, sözlerinin devamında ise parmağını diyet olarak ortaya koyduğunu belirterek "Anlattığımdan bir tanesi yalan çıkarsa bu parmağı keseceğim" ifadesini kullanıyor.