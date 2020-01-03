Sedaş Kocaeli elektrik teknisyenler odası üyelerini bilgilendirdi
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Sedaş Kocaeli elektrik teknisyenler odası üyelerini bilgilendirdi

SEDAŞ (Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.): hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti için faaliyet alanındaki paydaşlarından Kocaeli Elektrik Teknisyenler Odası Üyeleri ile bir araya geldi.

03.01.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.01.2020 15:37
Sedaş Kocaeli elektrik teknisyenler odası üyelerini bilgilendirdi

Esnaf ve Sanatkarlar Odasında yapılan toplantıya, SEDAŞ Müşteri Hizmetleri Bölge Sorumlusu Burhan Demirpehlevan, Kocaeli Müşteri Hizmetleri Merkezleri Uzmanı , Kocaeli Elektrik Teknisyenler Odası Başkanı Mustafa Kocagöz ve oda üyeleri katıldı.

SEDAŞ'ın teknolojik yatırımları kapsamında hizmet kalitesinin artırılması için devreye alınan ve internet üzerinden erişim imkanı sağlayan SAP Portal sistemi tanıtılarak; değişen yönetmelik, iş akışları, yapılan uygulamalar ve beklentilerle ilgili Oda Üyeleri bilgilendirilirken, 2020 yılında verimlilik ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarla ilgili kaydedilecek gelişmeler için fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: Bültenler
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