Sedaş'a Başiskele Belediyesinden İade-i Ziyaret

SEDAŞ ( Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.) Dağıtım Direktörü Dr.Ersan Şentürk iade-i ziyarette bulunan Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz'a yapılan ziyaretten memnuniyetini dile getirirken misafirleri ile yakından ilgilendi. SEDAŞ'ın 2009 yılında özelleşmiş bir kurum olsa da yaptığı iş gereği kamu hizmeti vermeye devam ettiğini belirten Dr. Ersan Şentürk, "Elektrik dağıtımı altyapısı ve elektrik şebekesi yapım işlerine bağlı olarak Belediyelerle çok yakın çalışma içinde oluyoruz. Belediyeler en önemli paydaşlarımız içinde yer alıyor." dedi. Altyapı çalışmalarında Belediyelerle koordinasyon sağlandığını belirten Şentürk, "Bu anlamda Belediyelerin çözüm odaklı yaklaşım sağlayan departmanlarına ve çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz" dedi.

İŞBİRLİĞİ

Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Belediye olarak SEDAŞ'ın çalışmalarında işbirliğine hazır olduklarını söylerken, SEDAŞ'ın meşakkatli ve tehlikeli ancak bir o kadar da vazgeçilmez ve çok hayati bir görev yaptığını belirtti. Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, SEDAŞ çalışanlarına işgüvenliğini her zaman dikkate aldıkları başarılı çalışmalar diledi. Dr.Ersan Şentürk misafirleri ile yakından ilgilenirken, nezaket ziyareti için de teşekkür etti.