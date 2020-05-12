Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi
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Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi

BARTIN'ın Hasankadı beldesinde yaşayan Sedanur Dikyol (10), sosyal medyadan paylaştığı vidao ile 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören babasının bir an önce sağlığına kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Sedanur ağlayarak babası için yardım istedi
12.05.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:02

BARTIN'ın Hasankadı beldesinde yaşayan Sedanur Dikyol (10), sosyal medyadan paylaştığı vidao ile 2 aydır yoğun bakımda tedavi gören babasının bir an önce sağlığına kavuşması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Hasankadı beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol (43), 2 ay önce motor nöron (ALS) tanısıyla sevk edildiği Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alındı. 19 Nisan'da ameliyat olduğu öğrenilen Mustafa Dikyol'un hastanedeki tedavisi sürüyor. Hasankadı beldesinde yaşayan Mustafa Dikyol'un kızı Sedanur Dikyol ise bir video çekip, sosyal medyada paylaşarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan babasının bir an önce sağlığına kavuşması için yardım istedi.

Sedanur Dikyol videoda, "Sayın Cumhurbaşkanım. Sizi hep haberlerde görüyorum, başkalarına yardım ediyorsunuz. Belki bir umut doğar, lütfen babama yardım edin. Babam kas hastası, Karabük Hastanesi'nde yatıyor. İki aydan beri onu göremiyorum. Biz üç kardeşiz, onu çok özlüyoruz. Lütfen bize yardım edin. Çok özlüyoruz" diyerek gözyaşı döktü.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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