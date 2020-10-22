Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, TV8'de 'Çılgın Sayısal Loto' çekilişini sunacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Sayan, "Bu cumartesi 21.45'te karşınızdayım. Kaçırmayın" dedi.

Şarkıcı Seda Sayan Milli Piyango'nun en çok ilgi gören oyunlarından 'Çılgın Sayısal Loto'nun TV8'de kendi sunumuyla yayınlanacağını Instagram hesabından duyurdu.

"KARŞINIZDAYIM, KAÇIRMAYIN"

Seda Sayan, Instagram'dan paylaşımında, Milli Piyango ve TV8'in sosyal medya hesaplarını etiketleyerek "Çılgın Sayısal Loto ile bu cumartesi TV8'de 21.45'te karşınızdayım. Kaçırmayın" notunu düştü.

SEDA SAYAN'A TEBRİK YAĞDI

Seda Sayan'a ünlü birçok isimden tebrik mesajları gelirken Milli Piyango ve TV8'in resmî sitesinde konuyla ilgili herhangi bir bilgi yer almadı.