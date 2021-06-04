Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Yeni sezonda Star TV ekranlarında sabah programı sunacak sanatçı Seda Sayan'ın Miami tatilinden yaptığı paylaşımda herkes parmağındaki yüzüğe takıldı. Videoda Safiye Soyman yüzünden bronzlaştığını anlatan Seda Sayan'ın parmağındaki tektaş yüzüğün büyüklüğü dikkat çekti.

Son günlerde yaptırdığı estetikle gündem olan Seda Sayan, son paylaşımıyla yine sosyal medyada çokça konuşuldu.

Yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Miami tatiline çıkan Sayan,Instagram hesabından yayınladığı videoda parmağındaki yüzük dikkat çekti. Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlatan ünlü sanatçının videosunda parmağındaki tektaşın büyüklüğü gözlerden kaçmadı.

Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı

TAKİPÇİLERİ ESTETİKLİ HALİNİ BEĞENMEDİ

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı estetikle gündem olmuştu. Fransız askısı ve dudak liftingi işlemlerinden dolayı tamamen farklı birine dönüşen Seda Sayan, Instagram hesabından yayınladığı videoda yüzünü oynatamaması ve gülememesi dikkatlerden kaçmadı. Sayan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Uzaylı gibi olmuşsun", "Tanınmaz halde", "Birden görünce korktum" ve "Bu sefer estetiklerin ayarı kaçmış" yorumları yapıldı.

Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı
Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı
Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı
Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Bergen Hadise Burak Sergen Burak Özçivit
Spor Gervinho Enes Ünal Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 20:55:34. #1.13#

title