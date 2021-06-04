Seda Sayan tatilde nasıl bronzlaştığını anlattı, herkes parmağındaki tektaşın büyüklüğüne takıldı

Yeni sezonda Star TV ekranlarında sabah programı sunacak sanatçı Seda Sayan'ın Miami tatilinden yaptığı paylaşımda herkes parmağındaki yüzüğe takıldı. Videoda Safiye Soyman yüzünden bronzlaştığını anlatan Seda Sayan'ın parmağındaki tektaş yüzüğün büyüklüğü dikkat çekti.

Son günlerde yaptırdığı estetikle gündem olan Seda Sayan, son paylaşımıyla yine sosyal medyada çokça konuşuldu.

Yakın arkadaşı Safiye Soyman ile Miami tatiline çıkan Sayan,Instagram hesabından yayınladığı videoda parmağındaki yüzük dikkat çekti. Safiye Soyman yüzünden nasıl bronzlaştığını anlatan ünlü sanatçının videosunda parmağındaki tektaşın büyüklüğü gözlerden kaçmadı.

TAKİPÇİLERİ ESTETİKLİ HALİNİ BEĞENMEDİ

Öte yandan Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde de yaptırdığı estetikle gündem olmuştu. Fransız askısı ve dudak liftingi işlemlerinden dolayı tamamen farklı birine dönüşen Seda Sayan, Instagram hesabından yayınladığı videoda yüzünü oynatamaması ve gülememesi dikkatlerden kaçmadı. Sayan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "Uzaylı gibi olmuşsun", "Tanınmaz halde", "Birden görünce korktum" ve "Bu sefer estetiklerin ayarı kaçmış" yorumları yapıldı.