Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
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Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmadan ayrılan isim Seda Sayan oldu. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, yorulduğu için yarışmadan ayrıldığını söyledi.

02.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:11

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından yarışmadan ayrılan isim belli oldu.

SEDA SAYAN O SES TÜRKİYE'DEN AYRILDI

O Ses Türkiye'den ayrılan ismin Seda Sayan olduğu, fanlarıyla yaptığı yazışmalarla gece yarısı ortaya çıktı. Konuşmaların photoshop olma ihtimalini göz önünde bulunduran Temiz Magazin'den Seyhan Erdağ, Sayan ile iletişime geçti ve iddialarını doğru olup olmadığını sordu. Konu hakkında ilk açıklamasını yapan başarılı şarkıcı Seda Sayan, "Seyhancığım, bana soruldu O Ses devam mı; ben de 'Ben Mart'ta zaten el sıkıştım, Yemekteyiz'e O Ses Türkiye bitti; Mart'ta biz el sıkıştık Acun'la' dedim, doğrudur doğru yani" dedi.

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

"ÇOK YORULDUM"

Hem Yemekteyiz hem de O Ses Türkiye'de çalışan Sayan, sözlerine şöyle devam etti: "Hakikaten çok yoruldum, hatırlasana geçen sezonu, hatırla nasıl agresiftim, hem O Ses, hem Yemekteyiz, hem konserler; Seyhan hatırlamıyor musun?"

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
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