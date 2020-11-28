Seda Sayan kimdir? Seda Sayan hayatı ve biyografisi! Seda Sayan kaç yaşında, nereli?

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SEDA SAYAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Aralık 1962

Aç yaşında: 57yaşında

Nereli: Eyüpsultan,

Boy: 1,73 m

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.[1][2] Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Albümler[değiştir | kaynağı değiştir]

• 1985: Anılarım

• 1987: Seda Sayan'la Başbaşa

• 1989: Seviyor musun?

• 1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

• 1990: Ya Benim Olursun

• 1991: Git Demesi Kolay

• 1992: İşte Seda Sayan

• 1993: Yeter ki İste

• 1994: Vız Gelir Her Şey

• 1996: Ah Geceler

• 1997: Sensizliğe Yanarım

• 1999: Ben Sana Demedim mi?

• 2001: Var Mısın?

• 2004: Sıkı Sıkı

• 2005: Bebeğim

• 2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

• 2009: Aşkla

• 2012: Seda Sayan 2012