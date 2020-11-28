Seda Sayan kimdir? Seda Sayan hayatı ve biyografisi! Seda Sayan kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Seda Sayan kimdir? Seda Sayan hayatı ve biyografisi! Seda Sayan kaç yaşında, nereli?

28.11.2020 21:48 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:51
Seda Sayan kimdir? Seda Sayan hayatı ve biyografisi! Seda Sayan kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Seda Sayan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Seda Sayan hakkında merak edilenler. Seda Sayan hayatı ve biyografisi. Seda Sayan kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Seda Sayan merak konusu oldu. İşte Seda Sayan hakkında merak edilen Seda Sayan kimdir, Seda Sayan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

SEDA SAYAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 30 Aralık 1962

Aç yaşında: 57yaşında

Bunlar da ilginizi çekebilir

Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Gözler Kabine toplantısında! Sokak kısıtlaması genişliyor, başka yeni tedbirler de var
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
'Arkadaşız' diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu
"Arkadaşız" diyen Survivor yarışmacılarının çok özel görüntüleri ifşa oldu

Nereli: Eyüpsultan,

Boy: 1,73 m

Aysel Gürsaçer (d. 30 Aralık 1962, İstanbul), bilinen adıyla Seda Sayan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu. Şarkıcılık ve oyunculuk kariyerinin ardından televizyon sunuculuğuyla öne çıktı ve başta Sabahların Sultanı Seda Sayan olmak üzere çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

Seda Sayan, 30 Aralık 1962'de Eyüp, İstanbul'da doğdu.[1][2] Şarkıcılığa düğün salonlarında başladı. Sonra uvertür olarak küçük gazinolara geçti. Sevgilisi organizatör Turgut Akyüz'ün Stardust kulübünde assolist oldu. Uzun süre "b" sınıfı gazinolardan Gülizar'da assolistlik yaptı. Dönemin büyük assolistlerin çok yüksek ücret taleplerine kızan Fahrettin Aslan tarafından, Harika Avcı'yla birlikte bir süre ders aldırılıp dönemin en büyük gazinosu Maksim Gazinosu'na assolist olarak çıktı. Böylece ilk kez ciddi müzik eğitiminden gelmeyen assolistler dönemi başladı. Fahrettin Aslan'a Seda Sayan'ı tavsiye eden film yapımcısı Türker İnanoğlu'ydu.

Albümler[değiştir | kaynağı değiştir]

• 1985: Anılarım

• 1987: Seda Sayan'la Başbaşa

• 1989: Seviyor musun?

• 1990: 80'li Yıllar (Nejat Alp ile birlikte)

• 1990: Ya Benim Olursun

• 1991: Git Demesi Kolay

• 1992: İşte Seda Sayan

• 1993: Yeter ki İste

• 1994: Vız Gelir Her Şey

• 1996: Ah Geceler

• 1997: Sensizliğe Yanarım

• 1999: Ben Sana Demedim mi?

• 2001: Var Mısın?

• 2004: Sıkı Sıkı

• 2005: Bebeğim

• 2007: Gecelerce Ağlarsın Unutma

• 2009: Aşkla

• 2012: Seda Sayan 2012

İlgili Haberler

Seda Bakan koronavirüse mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Seda Bakan kimdir?
Seda Bakan koronavirüse mi yakalandı, sağlık durumu nasıl? Seda Bakan kimdir?
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun hayatı ve biyografisi! Hakan Altun kaç yaşında, nereli?
Hakan Altun kimdir? Hakan Altun hayatı ve biyografisi! Hakan Altun kaç yaşında, nereli?
Güler Işık kimdir? Güler Işık hayatı ve biyografisi! Güler Işık kaç yaşında, nereli?
Güler Işık kimdir? Güler Işık hayatı ve biyografisi! Güler Işık kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Hande Erçel Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okan Buruk Erol Bulut Şenol Güneş Ersun Yanal Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ölü İran Kaza İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Seda Sayan kimdir? Seda Sayan hayatı ve biyografisi! Seda Sayan kaç yaşında, nereli? - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 21:52:04. #1.15#
title