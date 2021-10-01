Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok - Haberler Magazin
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Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok

Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 15 yaş Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla ilgili konuştu. Sayan, Çağlayan ile aşk yaşamadığını söyledi.

Ata Çağlayan ve kendisinden 15 yaş büyük Seda Sayan'ın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Hakkındaki iddialara bir süre yanıt vermeyen Seda Sayan ilk kez konuştu.

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşıyor mu? Net konuştu

"AŞK YAŞAMIYORUZ, KONSERİNDE SAHNE ALACAĞIM"

Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.

Seda Sayan, kendisinden 15 yaş küçük Ata Çağlayan ile aşk yaşıyor mu? Net konuştu

DAHA ÖNCE EVLİLİK YAPTI

Sayan, Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.

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Haber: Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok - Haberler Magazin
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