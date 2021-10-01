Seda Sayan'dan hakkındaki aşk iddialarına net yanıt: Ata Çağlayan ile aramızda bir şey yok

Ata Çağlayan ve kendisinden 15 yaş büyük Seda Sayan'ın aşk yaşadığı iddiası, magazin gündeminin en çok konuştuğu konulardan biri oldu. Hakkındaki iddialara bir süre yanıt vermeyen Seda Sayan ilk kez konuştu.

"AŞK YAŞAMIYORUZ, KONSERİNDE SAHNE ALACAĞIM"

Snob Magazin'e açıklamalarda bulunan başarılı sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtti. Sayan, organizatörün bir konserinde sadece sahne alacağını söyledi.

DAHA ÖNCE EVLİLİK YAPTI

Sayan, Star TV'de yayınlanan 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programıyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. 43 yaşındaki Çağlayan daha önce Banu Noyan ile evlenmiş ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.

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