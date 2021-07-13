Seda Sayan yeni paylaşımıyla 20'li yaşlarına geri döndü! Takipçileri tanımakta zorlandı

Fotoğraflarına uyguladığı filtre ve fotoşoplarla adından söz ettiren Seda Sayan, yine sosyal medyada gündeme oturmayı paylaştı. 58 yaşındaki ünlü ismin yeni paylaşımında adeta 20'li yaşlarına geri dönmesine, kullanıcılardan ilginç tepkiler geldi.

Türkiye'de fotoşop denince akla gelen ilk sanatçılardan biri olan Seda Sayan, yeni paylaştığı fotoğrafla tekrar sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı. Arkadaşlarıyla birlikte çektiği fotoğrafta ünlü ismin adeta 20'li yaşlarına tekrar döndüğü görülüyor.

"SEDA SAYAN NEREDE?"

58 yaşındaki ünlü ismin takipçileri ise fotoğrafın altına yaptıkları yorumlarda 'Seda Sayan nerede?" diye sordu. Bir çok kullanıcı ise yapılan fotoşopa dikkat çekti.