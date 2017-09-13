Seda Sayan ile 10 Yıl Aradan İlk Kez Konuşan Nihat Doğan: Heyecanlandım

Ünlü şarkıcı ve program yorumcusu Nihat Doğan UçanKuş TV'de yayınlanan Canlı Masa programına bağlandı. Nihat Doğan "Çok samimi bir konuşma oldu" sorusuna "E o kadar olsun. 10 yıldır sesini ilk kez duymuşum. Heyecan olacak tabi." dedi.

"AYRILIĞI TAŞIMAK ÖNEMLİDİR"

Nihat Doğan programına bağlanan eski sevgilisi Seda Sayan'a "SöyleHayatım" demiş, bu samimiyet eski sevgililer yeniden bir araya mı geliyor yorumlarına neden olmuştu. Nihat Doğan bu konuya ise "Biz her bağlanana saygı sevgi gösteriyoruz" ifadesinde bulundu. Tuğba Özay'ın "Ama bana telefon bağlantılarımda hiç hayatım demedin" cümlesini duyan Nihat Doğan kahkaha krizi yaşadı ve "Ayrılığı taşımak önemlidir. Ben 2.5, 3 yıl birliktelik yaşadım bunu inkar edemem. Ama ayrıldıktan sonrada hiçbir zaman kötü konuşmadım" şeklinde konuştu.

TEKRAR BARIŞMA SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Program sunucuları Elife Yılmaz ve Hazan Kutsal'ın ısrarla "Tekrar barışma olur mu?" sorusuna ise "Sizi çok seviyorum, öpüyorum, hadi öpüyorum" dedi. Elife Yılmaz'ın bak bu soruya bir cevap ver yoksa anladığım gibi yorumlayacağım demesi üzerine tekrar "Hadi öpüyorum" diyerek geçiştirdi ve canlı yayında telefonu kapattı. Tekrar bir birliktelik olur mu sorusunun cevabını havada bırakan Nihat Doğan, Seda Sayan'la yeniden aşka yeşil ışık yaktı.