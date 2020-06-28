Seda Sayan'dan gelin adayını övdü Şarkıcı Seda Sayan, dün akşam Bodrum Günay Restaurant'da sahne aldı. Sayan'ı izleyenler arasında oğlu Oğulcan Engin ve sevgilisi Ezgi Eyüboğlu'da vardı. Ünlü şarkıcı, gelin adayına övgü yağdırdı..

Nur Yerlitaş'ın diktiği son elbise





Programın ikinci yarısına sevenlerinin karşına yaklaşık iki ay önce vefat eden Rahmetli Nur Yerlitaş'ın diktiği son elbise ile çıkan Seda Sayan "Bu elbise çok sevdiğim rahmetli Nurcuğumun diktiği en son elbise, Allah rahmet eylesin. Bugün onun anısına bu elbiseyi giymek istedim" sözleriyle sahnede duygusal anlar yaşadı.& ;& ;

Kaynak: Snob Magazin