Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir

Türkiye adım adım normalleşiyor! Bugün itibariyle bir yasak daha kalktı

Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi

5 bin hedefinden uzaklaşıyoruz! Vaka ve vefat sayılarında tedirgin eden artış

Uzun zamandır kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabından kendisine yönelik sözlerine cevap veren Seda Sayan, ünlü şovmen hakkında çok ağır iddialarda bulundu. Sayan, kendisine "Geçmişi kirli" diyen Erbil'e, "Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur" cevabını verdi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sosyal medya hesabından, rahatsızlığı boyunca kendisini arayıp sormayan Seda Sayan için yazdıklarına ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan'dan zehir zemberek bir cevap geldi. Erbil'in, "Geçmişi temiz olsa iftar programı da sunardı. Televizyonlar reyting alamayan bu kadını hala çalıştırıyor" sözlerine karşılık Sayan, verdiği cevapla herkesi şok etti.

"RUHUNU ARINDIR"

Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda, " Tuğba ile evli iken hizmetli masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğrudur. Dahası var. Bence işine bak, ruhunu arındır" ifadelerini kullandı.