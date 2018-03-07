Seçimler Sonrası İtalya Çıkmazda

İtalya'da gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından hükümet kurulamaması ülkeyi çıkmaza soktu.

İtalya, Pazar günü gerçekleştirilen genel seçimlerde hiçbir parti ya da ittifakın hükümet kurmaya yetecek sayıya ulaşamaması nedeniyle olası koalisyon ihtimallerini tartışıyor. Ana politik güçlerden sadece 5 Yıldız Hareketi koalisyona açık olduğunu açıklarken, seçimi kaybedenlerden Demokrat Parti'nin lideri eski Başbakan Matteo Renzi'nin istifasını hükümet kurulduktan sonra vereceğini açıklaması da koalisyon konusundaki belirsizliği arttırdı.

Merkez sağ Cumhurbaşkanı'ndan görev bekliyor

Sağ koalisyon içinde en çok oyu alan parti konumuna yükselen Lega Nord'un başbakan adayı ve lideri Matteo Salvini merkez sol ile koalisyona kapıları kapatmayacaklarını belirtti. Ancak Salvini, sol kanadın kendi politikalarını kabul etmeleri beklediğinin altını çizdi. Salvini, 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona ise yeşil ışık yakmazken hareketin lideri Di Maio ile ülkenin geleceği hakkında zıt fikirlere sahip olduklarını ifade etti.

Seçimlerin ardından Salvini ile bir araya gelen Haydi İtalya Partisi Genel Başkanı Silvio Berlusconi buluşmanın ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hükümet kurma görevini merkez sağ koalisyonuna vermesi gerektiğini söylemişti. Bugün de bir video mesaj yayınlayan Berlusconi merkez sağın birleştirici unsuru ve yönetmeni olacağının altını çizdi ve Cumhurbaşkanı'nın dengeli tutumuna ve bilgeliğine güvendiğini ifade etti.

Çoğunluk elde edebilmek için Temsilciler Meclis'inde 50, Senato'da ise 30 sandalyeye daha ihtiyaç duyan merkez sağın, diğer oluşumlarla koalisyon kurulamaması ihtimaline karşı da diğer partilerden vekilleri ikna etme çalışmalarında bulunabileceği de göz önünde bulunduruluyor.

5 Yıldız Hareketi koalisyona açık olduğunu belirten tek parti oldu

Seçimlere tek başına giren ve yüzde 32,6 ile parti bazında en çok oyu alan 5 Yıldız Hareketi seçimlerden önde çıkmanın keyfini yaşarken partinin lideri Luigi Di Maio hükümetin kurulabilmesi için herkesle diyaloga açık olduklarını açıkladı.

Hareketin kurucusu eski komedyen Beppe Grillo ise hareketlerinin ne sağ ne de sol görüşten olduğunu ifade ederek her kesimle anlaşabilecek tek tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Merkez sol ana partisi kaosta

Seçimlerde büyük oranda oy kaybı yaşayan Demokrat Parti'de ise belirsizlik hakim. Parti lideri ve eski başbakan Matteo Renzi, seçimlerin ertesi günü basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladığında kamuoyunda istifa edeceği beklentisi oluşmuş ancak Renzi istifasını hükümet kurulmasının tamamlanmasının ardından vereceğini açıklamıştı.

Merkez sağ veya 5 Yıldız Hareketi ile koalisyona gitme ihtimalleri bulunan Demokrat Parti'nin içinde bazı kesimler 5 Yıldız Hareketine kapıları şimdiden kapatmış durumda. Halen Ekonomik Gelişim Bakanı görevini sürdüren Carlo Calenda partisinin 5 Yıldız Hareketi koalisyon kurması halinde partiden ayrılacağını açıkladı. Parti içindeki mualif azınlığın lideri Andrea Orlando da parti üyelerinin büyük oranda 5 Yıldız Hareketi ile koalisyon kurulmasına karşı olduğunu ifade etti.

İtalya'da Temsilciler Meclisi ve Senato'nun başkanlarının belirlenmesinin ardından Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın hükümet kurma görevini kime vereceği merakla bekleniyor. - MİLANO