Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu - Haberler
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Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

MetroPOLL Araştırma, Ağustos ayı kararsız seçmen anketini açıkladı. Ankete göre Ağustos ayında, henüz bir partiye oy vermekte karar kılmayan seçmenlerin oranı yüzde 21.2 oldu. Kararsız seçmenlerin seçimde yaratacağı etki, tüm siyasi otoritelerce konuşuluyor.

Türk siyasetinde muhalefet kanadının adaylık tartışmaları devam ederken, bir yandan da yeni yapılan anketlerin sonuçları paylaşılıyor. Z kuşağı seçmenle birlikte seçime büyük etki edeceği yakından bilinen kararsız seçmenlerin oranına ilişkin anket de dikkat çekti.

AĞUSTOS AYINDA YÜZDE 21.2

Metropoll Araştırma Şirketi, 2018 seçimlerinde oy verdikleri parti baz alınan katılımcılara "Bu pazar bir seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu soru. Katılımcılardan yüzde 21.2'i "kararsız" kalırken, kararsızlar arasında en büyük kaybı Ak Parti yaşadı.

AK PARTİ'Yİ CHP TAKİP ETTİ

Ağustos ayı itibariyle "Kararsızım" cevabı veren seçmenlerin yüzde 37'si eski AK Parti seçmeni olurken, iktidar partisini yüzde 15.8 ile Chp seçmeni, yüzde 5.3 ile İYİ Parti seçmeni, yüzde 3.3 ile de HDP seçmeni takip etti.

Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos itibariyle yüzde 21.2 oldu

Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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Haber: Seçimin kaderini belirleyecekler! Kararsız seçmenlerin oy oranı Ağustos ayı anketinde yüzde 21.2 oldu - Haberler
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