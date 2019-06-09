Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında
Kazakistan'da polis, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasından sonra yapılan seçimler devam ederken protesto gösterisi için sokağa çıkan yüzlerce insanı gözaltına aldı.
Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasından sonra yapılan seçimlerin demokratik şartlar altında yapılmadığını öne sürerek sokağa çıkan yüzlerce protestocu gözaltına alındı.
Nursultan Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığından istifası üzerine Kazakistan halkı 30 yıl sonra yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başındaydı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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