Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında

Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında

Kazakistan'da polis, eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasından sonra yapılan seçimler devam ederken protesto gösterisi için sokağa çıkan yüzlerce insanı gözaltına aldı.

Seçimi demokratik bulmayan Kazaklar sokağa çıktı: Yüzlerce protestocu gözaltında

Kazakistan'da eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in görevden ayrılmasından sonra yapılan seçimlerin demokratik şartlar altında yapılmadığını öne sürerek sokağa çıkan yüzlerce protestocu gözaltına alındı.

Nursultan Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığından istifası üzerine Kazakistan halkı 30 yıl sonra yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başındaydı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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