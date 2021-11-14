Son dakika! YENİDEN: Seçimde Türk cumhurbaşkanı adayına destek için Bulgaristan'a gittiler

Bulgaristan'da komünist rejimin 1989'da yıkılmasının ardından yapılan demokratik seçimlerden sonra ülkede 3'üncü siyasi güç konumundaki soydaşlar, ilk kez cumhurbaşkanı adayı çıkardı. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin Genel Başkanı Mustafa Karadayı, cumhurbaşkanı adayı olarak seçmenden destek istiyor. Kırcaali, Razgrad, Targovişte, Şumen gibi, soydaşların yoğun olduğu kentlerde mitingler düzenleyen Karadayı, kampanya süresince büyük ilgi gördü. Ülkedeki siyasi krizin çözümü için destek isteyen HÖH lideri Karadayı, hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili listelerine destek istedi.

Türkiye'de başta Edirne olmak üzere Kırklareli, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul gibi kentlerde bulunan göçmen derneklerinin organizasyonu ile çok sayıda soydaş, araçları ya da otobüslerle oy kullanmak için Bulgaristan'da kayıtlı oldukları şehirlere gitti.