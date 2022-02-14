Seçim kaderini belirleyecekler! Kararsızlardan siyaset gündemini sallayacak Cumhur İttifakı tercihi

2023 seçimlerine 16 ay gibi az bir zaman kala siyasi partiler de çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatlarına "Önümüzdeki süreci iyi değerlendirelim" uyarısı yaparken, muhalefet partilerinin liderleri de bir araya gelerek parlamenter sisteme geçişi konuştu. Yoğun siyaset gündeminde MetroPOLL Araştırma tarafından yapılan anket ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

CUMHUR İTTİFAKI AĞIR BASTI

MetroPOLL Araştırma kurucusu Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı aralık ayı anketinde kararsızlar, cevap vermeyen ve protesto oy olarak bilinen seçmen kitlesinin ittifak tercihlerini ortaya koyan sonuçları paylaştı. "Hangi ittifaka daha yakınsınız?" sorusu karşısında kararsız, protesto oy ve cevap vermeyen seçmenin yüzde 6.9'u Millet İttifakı'nı, yüzde 8'i Cumhur İttifakı'nı seçti. "İki ittifaka da yakın değilim ama birini seçerim" diyenler ise yüzde 1.5 Millet İttifakı, yüzde 1.3 Cumhur İttifakı olarak şekillendi. Toplam sonuçlar ise Millet İttifakı 8.4, Cumhur İttifakı 9.3 olarak belirlendi.

İşte MetroPOLL'un yaptığı anketin detaylı sonuçları: