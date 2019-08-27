Seçer, Çavuşlu Deresindeki çalışmaları inceledi

27.08.2019 16:06

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, aşırı yağışlarda sel taşkınlarına sebebiyet veren Çavuşlu Deresi ve çevresinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceledi. Mahalle sakinleriyle de bir araya gelen Seçer, vatandaşların şikayetlerini dinledi.



"Yalınayak ve Çavuşlu derelerini ıslah edelim istiyoruz"



Bölge sakinlerinin yıllardır dere yüzünden yaşadığı sıkıntıları, sel taşkınlarını ve koku problemlerini onlardan dinleyen Başkan Seçer, "Çavuşlu Deresi boyunca yol düzenlemeleri, etraf temizliği ve sinek mücadelesi yapıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Zamanında kurumlar arası yetki kargaşasının da sıkıntıları yaşanmış. Amacımız bundan sonra bu sıkıntıları süratle çözmek. Geriye dönük tartışmalardan ziyade büyükşehir belediyesi olarak neler yapabiliriz bunu düşünüyoruz. Devlet Su İşleri ile işbirliği yapıyoruz. Hem Yalınayak hem de Çavuşlu deresinin tamamını ıslah edelim, taşkınlara sebebiyet vermeyelim, can kaybına neden olan olumsuzlukları ortadan kaldıralım istiyoruz. Bundan sonraki süreçte ne yapılması gerekiyorsa yapılacak" dedi.



"Tüm olumsuzlukları düzelteceğiz"



Bundan önceki olumsuzlukların bundan sonra yaşanmayacağını kaydeden Seçer, "Bundan önce yaşanan olumsuzluklar gerçekten burada yaşayan insanlar için zulüm olmuş ama biz bundan sonrasına bakacağız. Tüm bu olumsuzlukları düzelteceğiz. Ben de bugün bunun için incelemelerde bulundum. Bizim amacımız en kısa sürede vatandaşlarımızın bu sıkıntılardan kurtulması" diye konuştu.



Seçer, inceleme çalışmalarının ardından bölge esnafını ve vatandaşları selamladı. Birlik kahvehanesine uğrayarak buradaki vatandaşlarla sohbet eden Başkan Seçer, ardından kalp krizi nedeniyle vefat eden mahalle sakini İbrahim Kılıç'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Büyükşehir ve MESKİ ekiplerinin çalışmaları sürüyor



Çavuşlu Deresinin yakınında yaşayan vatandaşları etkileyen yol, koku ve sivrisinek sorunları için Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ ekipleri hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ'nin de önemli çalışmalara imza attığı derenin güney kısmında bulunan kanalizasyon şebekesinin yenilenmesi ve abone bağlantıları çalışmaları tamamlandı. Ayrıca, yine çalışmalar kapsamında dereye bağlı Şevket Sümer ve Gündoğdu mahallelerinin yağmur suyu hattından atık su akışları tespit edilerek, görüntüleme aracı ile yapılan incelemelerle 30 adet kanalizasyon bağlantısı belirlendi. Yeni kanalizasyon şebekeleri döşenerek, yağmur suyu hattına yapılmış atık su bağlantıları iptal edildi. Döşeme çalışmaları tamamlandıktan sonra ise Yalınayak Deresine olası kanalizasyon bağlantıları için inceleme çalışmalarına başlandı.



Çavuşlu Deresi'nin temizlenmesi ile ilgili DSİ 6. Bölge Müdürlüğü'ne destek verilerek, Çiftçiler Caddesinden başlamak üzere, ıslahı tamamlanmış derenin 200 metrelik kısmı ise MESKİ tarafından temizlendi. - MERSİN

Kaynak: İHA