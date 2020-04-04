Sebze pazarlarında koronavirüse dezenfektanlı önlem Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde pazarlarda sebze ve meyvenin dışında ürünlerin satışı yasaklanırken, kaymakamlık ve belediye de olağanüstü önlemler aldı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde pazarlarda sebze ve meyvenin dışında ürünlerin satışı yasaklanırken, kaymakamlık ve belediye de olağanüstü önlemler aldı. Pazara, çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmazken, Pazar girişlerine dezenfektan konuldu. Polis ve zabıta tarafından da sık sık uyarıcı anonslar yapılıyor.

Burhaniye'de korona virüs nedeniyle yoğun önlemler alınırken, belediye tarafından Pazar girişlerine dezenfektanlar kondu. Pazara, çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlar alınmazken, belediye esnaflara maske ve eldiven dağıttı. Pazarda belediye zabıtası ve polis tarafından sürekli, zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafenin korunması yönünde anonslar yapılıyor. Pazartesi, Cuma ve Cumartesi pazarlarında alınan önemlerde takdir topladı. Uygulamanın çok yerinde olduğunu anlatan Ahmet Pişkin, " Güzel oldu. Bu gerekiyordu. Ülkemiz açısından çok önemli. Ama, burada bir eksik var. Ateş ölçerde konulması gerekiyor. Çünkü ateşi olan insanlar taşıyıcı olabiliyor. Buraya bir ateş ölçer ve sağlık ekibinin de konması da iyi olur" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA