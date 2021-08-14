Sebze halindeki cinayetin şüphelisi tutuklandı
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Sebze halindeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Sebze halindeki cinayetin şüphelisi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sebze ve meyve halinde aynı aileden 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda kaçan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sebze ve meyve halinde aynı aileden 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda kaçan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Geyve ilçesi Alifuatpaşa Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. isimli şüpheli sebze halinde 61 yaşındaki baba Salih Atan ile oğulları Y.A. ve E.A.'ya silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden araç ile kaçarken, konu polis ekiplerine bildirildi. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar bölgede yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Geyve Devlet Hastanesine kaldırıldı. 61 yaşındaki baba Salih Atan burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden babanın saldırıda yaralanan iki çocuğu ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Toyotasa Acil Yardım Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Sebze halindeki cinayetin şüphelisi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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