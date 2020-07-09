Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kaç yaşında, nereli? Şebnem Özinal dizileri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kaç yaşında, nereli? Şebnem Özinal dizileri

Bir dönem ekranların sevilen simalarından olan Şebnem Özinal boşandı mı merak ediliyor? Özinal, Yıldız Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nde eğitim gördü. Dormen Tiyatrosuyla oyunculuğa adım attı. Şebnem Özinal eşi kim?

Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kaç yaşında, nereli? Şebnem Özinal dizileri
09.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:50

İşletmeci Şefik Öztek ile evli olan oyuncu Şebnem Özinal, Böyle mi Olacaktı? dizisi ile tanındı. Üniversites eğitimi sonrası bir dergide tiyatro ropörtajları yaptı. 1991 yılında tiyatro ile tanıştı.

ŞEBNEM ÖZİNAL KİMDİR?

Güzin Şebnem Özinal, 1971 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu, bir aktualite dergisinde tiyatro röportajları yaptı. 1991 yılında Çılgın Sonbahar adlı oyunla Dormen Tiyatrosu'na dahil oldu. Ardından Dostlar Tiyatrosu, Tiyatro İstanbul, Ali Poyrazoğlu, Tiyatrokare gibi topluluklarda yer aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra, birçok televizyon ve sinema çalışması da yaptı.

Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kaç yaşında, nereli? Şebnem Özinal dizileri

Özinal, 'Böyle mi Olacaktı' dizisindeki performansıyla adından söz ettirdi. İşletmeci Şefik Öztek'le 2005 yılında evlendikten sonra mesleğine ara vermişti. Çift 15 yıllık evliliğini noktaladı. İkilinin bir de 13 yaşında bir kızları bulunuyor.

Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kaç yaşında, nereli? Şebnem Özinal dizileri

DİZİLERİ

Bizim Okul, (2013)

Doktorlar, (2006)

Teberik Şanssız, (2005)

Tadımız Kaçmasın, (2005)

Şeytan Sofrası, (2004)

Gurbet Kadını, (2003)

Yaz Gülü, (2002)

Tutku Çemberi, (2000)

Abuzer Kadayıf, (2000)

Köstebek, (1999)

Güle Güle, (1999)

Aşkın Dağlarda Gezer, (1999)

Böyle mi Olacaktı, (1997)

Çiçek Taksi, (1995)

Sonradan Görmeler, (1994)

İlgili Haberler

Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri
Yasemin Hadivent kimdir? Yasemin Hadivent nereli, kaç yaşında? Yasemin Hadivent dizileri
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?
Ozan Güven kimdir? Ozan Güven kaç yaşında, nereli?
Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?
Barış Murat Yağcı kimdir? Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Survivor Barış boyu kaç?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor' diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı 3. Sayfa
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım Güncel
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek Güncel
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi Politika
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 3. Sayfa
Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü
'Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı' diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap Magazin
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çiçek, hastanelik oldu
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına 'Ayşe' yerine 'DEAŞ' yazdılar
Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Koronavirüs 3 ülkede etkisini yitirmiyor! 24 saatte 2492 kişi hayatını kaybetti
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Bilim Kurulu üyeleri para alıyor mu? Bakan Koca, merak edilen konuya açıklık getirdi
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti
30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı
30 metrekarelik evden 1.5 ton atık çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Bülent Turan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Serdar Gürler Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Anne İzmir Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Şebnem Özinal kimdir? Şebnem Özinal kaç yaşında, nereli? Şebnem Özinal dizileri - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.7.2020 09:50:42. #1.15#
title