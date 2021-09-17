Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözleri! 'Çakıl Taşları' sözleri nelerdir?
Yalancı dizisinin başlarında çalan Çakıl Taşları dizisinin sözleri merak edildi. Peki, Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözleri! 'Çakıl Taşları' sözleri nelerdir? İşte şarkının tüm sözleri...
Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...
ŞEBNEM FERAH - ÇAKIL TAŞLARI SÖZLERİ
Benim çakıl taşlarım var
İrili ufaklı
Kaybolduğumda
Yere yayıp yol yaptığım
***** Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Çakıl taşlarım var
Her yerden topladığım
Boşluğa düştüğümde
Oyunlar yaratıp oynadığım
*****
Benim bir sözlüğüm var
Unutulmuş bir dil
Oysaki içinde
Her şeyin anlamı gizli
*****
Benim bir gözlüğüm var
Sol camı kırıldı
Taktığım zamanlarda
İçini gösteren adeta
*****
Sen hiç, hiç oldun mu?
Birden duruldun mu?
Bulanıkmış, berrakmış
Her suyu içtin mi?
Altında ağ olmadan
Yerden yükseldin mi?
Tam zevkine varmışken
Birden yere düştün mü sen?
*****
Düştün mü sen?
Düştün mü sen?
Düştün mü sen?
*****
Benim hiç boyanmamış
Dört duvarım var
Çatlaklarından sızıp
İçinden geçtiğim
*****
Benim hiç yıkılmamış
Duvarlarım var
Dikkatle baktığımda Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
Ardını gördüğüm adeta
*****
Sen hiç, hiç oldun mu?
Birden duruldun mu?
Bulanıkmış, berrakmış
Her suyu içtin mi?
Altında ağ olmadan
Yerden yükseldin mi?
Tam zevkine varmışken
Birden yere düştün mü sen?
*****
Düştün mü sen?
Düştün mü sen?
Düştün mü sen?
*****
Benim bir hikâyem var
Sonunu yazmadığım
Benim bir sevgilim var
Henüz tanışmadığım
*****
Benim umudum var
Benim umudum
Benim umudum var
Benim umudum
*****
Sen hiç, hiç oldun mu?
Birden duruldun mu?
Bulanıkmış, berrakmış
Her suyu içtin mi?
Altında ağ olmadan
Yerden yükseldin mi?
Tam zevkine varmışken
Birden yere düştün mü sen?
*****
Hiç oldun mu?
Birden duruldun mu?
Bulanıkmış, berrakmış
Her suyu içtin mi?
Altında ağ olmadan
Yerden yükseldin mi?
Tam zevkine varmışken
Birden yere düştün mü sen?
*****
Düştün mü sen?
Düştün mü sen?
Düştün mü sen?