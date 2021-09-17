Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözleri! 'Çakıl Taşları' sözleri nelerdir? - Haberler
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Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözleri! 'Çakıl Taşları' sözleri nelerdir?

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Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözleri! 'Çakıl Taşları' sözleri nelerdir?

Yalancı dizisinin başlarında çalan Çakıl Taşları dizisinin sözleri merak edildi. Peki, Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözleri! 'Çakıl Taşları' sözleri nelerdir? İşte şarkının tüm sözleri...

Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞEBNEM FERAH - ÇAKIL TAŞLARI SÖZLERİ

Benim çakıl taşlarım var

İrili ufaklı

Kaybolduğumda

Yere yayıp yol yaptığım

***** Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Çakıl taşlarım var

Her yerden topladığım

Boşluğa düştüğümde

Oyunlar yaratıp oynadığım

*****

Benim bir sözlüğüm var

Unutulmuş bir dil

Oysaki içinde

Her şeyin anlamı gizli

*****

Benim bir gözlüğüm var

Sol camı kırıldı

Taktığım zamanlarda

İçini gösteren adeta

*****

Sen hiç, hiç oldun mu?

Birden duruldun mu?

Bulanıkmış, berrakmış

Her suyu içtin mi?

Altında ağ olmadan

Yerden yükseldin mi?

Tam zevkine varmışken

Birden yere düştün mü sen?

*****

Düştün mü sen?

Düştün mü sen?

Düştün mü sen?

*****

Benim hiç boyanmamış

Dört duvarım var

Çatlaklarından sızıp

İçinden geçtiğim

*****

Benim hiç yıkılmamış

Duvarlarım var

Dikkatle baktığımda Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Ardını gördüğüm adeta

*****

Sen hiç, hiç oldun mu?

Birden duruldun mu?

Bulanıkmış, berrakmış

Her suyu içtin mi?

Altında ağ olmadan

Yerden yükseldin mi?

Tam zevkine varmışken

Birden yere düştün mü sen?

*****

Düştün mü sen?

Düştün mü sen?

Düştün mü sen?

*****

Benim bir hikâyem var

Sonunu yazmadığım

Benim bir sevgilim var

Henüz tanışmadığım

*****

Benim umudum var

Benim umudum

Benim umudum var

Benim umudum

*****

Sen hiç, hiç oldun mu?

Birden duruldun mu?

Bulanıkmış, berrakmış

Her suyu içtin mi?

Altında ağ olmadan

Yerden yükseldin mi?

Tam zevkine varmışken

Birden yere düştün mü sen?

*****

Hiç oldun mu?

Birden duruldun mu?

Bulanıkmış, berrakmış

Her suyu içtin mi?

Altında ağ olmadan

Yerden yükseldin mi?

Tam zevkine varmışken

Birden yere düştün mü sen?

*****

Düştün mü sen?

Düştün mü sen?

Düştün mü sen?

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Haber: Şebnem Ferah - Çakıl Taşları şarkı sözleri! 'Çakıl Taşları' sözleri nelerdir? - Haberler
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