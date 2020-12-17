Şeb-i Arus için 11 ülkeden gelen 35 yabancı medya mensubu Konya'da

Hazreti Mevlana'nın vefatının 747. yılında düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için 11 ülkeden gelen 35 gazeteci ve sosyal medya fenomeni, hem Konya hem de Türkiye'yi ülkelerine tanıtıyor.

Hazreti Mevlana'nın vefatının 747. yılında düzenlenen Şeb-i Arus törenleri için 11 ülkeden gelen 35 gazeteci ve sosyal medya fenomeni, hem Konya hem de Türkiye'yi ülkelerine tanıtıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından düzenlenen program kapsamında, 3 gündür Konya'da ağırlanan, şehrin tarihi ve kültürel yerlerini ziyaret eden, Almanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Endonezya, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Özbekistan ve Polonya'dan aralarında gazeteci, fotoğrafçı, kameraman, röportör ve sosyal medya fenomenlerinin olduğu grup, bugün Şeb-i Arus kapanış programını takip edecek.

Konya gezileri kapsamında ziyaret ettikleri Karatay Medresesi'nde, AA muhabirine açıklamalarda bulunan yabancı medya mensupları, Türkiye'de bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Endonezyalı sosyal medya fenomeni Wira Nurmansyah, Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve Konya'nın manevi atmosferinden çok etkilendiğini söyledi.

Konya seyahatinin kendisi için farklı bir deneyim olduğunu anlatan Nurmansyah, "Ben kendim de Müslüman olduğum için böyle Müslüman bir ülkeye geldiğim için çok utluyum. Şehir çok güzel. Birçok müzeye ve camiye gittik. Hepsinin mimarisi, büyüklüğü, tasarımı, çevresi çok güzel, beni çok etkiledi. Türkiye'nin beni bu kadar etkilemesinin en büyük nedenlerinden birisi de Avrupa ile Asya'yı bir araya getiren bir ülke olması. Bu yüzden benim için ayrı bir önemi var. Türk mutfağına da hayran kaldım. Özellikle kebap muhteşem bir yemek." ifadesini kullandı.

Nurmansyah, Türkiye'ye tekrar geleceğini belirterek, "Buraya geldiğimden beri kendimi o kadar güvende hissediyorum ki diğer şehirleri de ziyaret etmek istiyorum. Ülkenizin bu kadar güvenli olması, özellikle pandemi tedbirlerine de sıkı sıkıya bağlı ve dikkatli olması beni çok etkiledi. Mutlaka diğer şehirleri de Ankara'yı ve Kapadokya'yı da görmek istiyorum." diye konuştu.

Hazreti Mevlana'nın vefatının 747. yılı dolayısıyla Konya'ya davet edildiğini hatırlatan Nurmansyah, "Mevlana'nın büyük bir hayranıyım. Benim ülkemde de Mevlana çok meşhur. Özellikle sevgi ve aşk üzerine öğretileri bizi çok etkiliyor." dedi.

"Sema ayini, beni derinden etkiliyor"

Uluslararası Alman seyahat dergisi Reise Gala Editörü Matthias Dikert ise daha önce çok kez Türkiye'ye geldiğini ve birçok şehri gezme fırsatı bulduğunu aktardı.

Konya'ya uzun zaman önce geldiğini hatırlatan Dikert, şunları kaydetti:

"Sanırım 15 yıl oldu. Konya'nın bu süreçte çok değiştiğini, geliştiğini gözlemledim. Özellikle cami ve kiliseleri gezdik. Aya Eleni Kilisesi'nin güzel bir restorasyondan geçtiğini gördüm. Tamamen yenilenmiş olduğunu gördüm ve çok beğendim. Etraftakilere de izlenimlerini sordum, onlar da çok beğendiklerini ifade ettiler. Bunun dışında Şeb-i Arus'a ise ilk defa geldim ama Mevlana'yı tanıyorum. 15 sene önce Kapadokya'da bir basın gezisine katıldım. Orada derviş semalarını izleme fırsatım oldu. Bu beni çok etkiledi. Bizim için özel bir gösteri düzenlemişlerdi. Nasıl hissettiklerini anlamaya çalıştım. Sanki bir trans hali gibi, büyülü bir an ve bu beni derinden etkiliyor. Bunun, aslında İslam dinini yayan bir felsefe olduğunu düşünüyorum. Şeb-i Arus için yeniden Konya'da bulunduğum içim mutluyum."

"Biz İran'da, çocukluğumuzdan itibaren Mevlana ile doğup, Mevlana ile büyürüz"

İranlı gazeteci Mesut Mir Hasan da ülkesinin en yüksek tirajlı gazetesinin muhabiri olduğunu ve Türkiye'ye ikinci kez geldiğini belirtti.

Komşu ülke olarak Türkiye'yi yakından takip ettiklerini dile getiren Hasan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye turizm ve kültürde çok ilerleme kaydetmiş durumda ve bu konuda da çok çaba sarf ediyor. Turizmde Mevlana'nın etkisi de göz ardı edilemez. Biz İran'da, çocukluğumuzdan itibaren Mevlana ile doğup, Mevlana ile büyürüz. Okulda da Mevlana üzerine eğitim alırız ve kendisiyle iftihar ediyoruz. Bu yüzden burada bulunmaktan memnunum. İnşallah bir an önce tüm dünyanın uğraştığı koronavirüs illetinden kurtuluruz ve sağlıklı günlerde tekrar Şeb-i Arus için geliriz. Bu pandemi ortamında Türklerin gösterdiği misafirperverlik ve sıcakkanlılık için çok teşekkür ediyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ise Hazreti Mevlana'yı anma etkinliklerinin, Türkiye'nin en eski uluslararası etkinliklerinden biri olduğunu anımsattı.

Bu vesileyle yabancı basın mensuplarını Türkiye'ye davet eden Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür eden Yarar, şunları kaydetti:

"Konya'da yaptığımız etkinliklere yıllardır, yurt içi ve dışından basın mensuplarımızı davet ediyoruz. Onlarla şehri geziyor, Konya'mızı basın mensuplarımıza tanıtıyoruz. Bu sene Bakanlığımızın organizasyonuyla 35 yabancı basın mensubunu 3 gündür Konya'da ağırlıyoruz. Konya'nın tarihi, kültürel, turistik yerlerini birlikte dolaştık. İnşallah akşam da Şeb-i Arus programına birlikte katılacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin